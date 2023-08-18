Из Москва-Сити экстренно эвакуировали людей: чем вызвана паника

2000 человек эвакуировали из делового центра "Москва-сити" после сообщения якобы об угрозе атаки БПЛА, также эвакуируют людей из ТЦ "ВТБ Арена Плаза". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", а также российские паблики.

Деловой центр "Москва-сити". Фото из открытых источников

Сообщается, что в обед в администрацию башен В и С "Москва-сити" поступил звонок об угрозе прилета дрона-камикадзе.

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Из первой высотки вывели примерно 2000 человек. Сообщается, что решения об эвакуации второй башни пока не поступало.

Позже в экстренных службах заявили, что поступившая информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких ЧС не зарегистрировано.

Отмечается, что об угрозе сообщили якобы телефонные террористы после активного распространения в Telegram-каналах видео с "роем беспилотников над Серпуховом".

Отметим, этой ночью в столице России уже слышали взрывы и зафиксировали пролет беспилотника. Взрыв прогремел в районе бизнес-центра "Москва-Сити", повреждено здание "Экспоцентра".

Читайте также на портале "Комментарии" — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



