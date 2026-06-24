Из-за неудачи в Украине Путин готовит новую аннексию: Портников раскрыл план Кремля

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Slava Kot
Россия может готовиться к формальному присоединению оккупированной Южной Осетии, считает украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. По его мнению, кадровые изменения в непризнанном регионе могут свидетельствовать о намерении Кремля ликвидировать формальную автономию территории, которую Москва фактически контролирует после войны с Грузией в 2008 году.
Путин может готовить аннексию Южной Осетии. Фото из открытых источников
Виталий Портников в Facebook отреагировал на отставку так называемого президента Южной Осетии Алана Гаглоева. По его словам, политика не только отстранились от должности, но и заставили покинуть регион.
По мнению журналиста, появление руководителя, не связанного с местными элитами, может упростить процесс интеграции региона в Россию. По его словам, в Москве уже неоднократно поднимали тему возможного вхождения Южной Осетии в состав РФ, хотя официального решения об аннексии не объявляли.
По международному праву Южная Осетия является частью Грузии. Россия признала ее независимость после войны 2008 года и сохраняет там военное присутствие и фактический политический контроль.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Портников объяснил, при каких условиях Украина может вернуть границы 1991 года.
Также "Комментарии" писали, что Трамп призвал Зеленского "смело" давить на Путина для начала мирных переговоров.