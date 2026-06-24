Из-за неудачи в Украине Путин готовит новую аннексию: Портников раскрыл план Кремля

Россия может готовиться к формальному присоединению оккупированной Южной Осетии, считает украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. По его мнению, кадровые изменения в непризнанном регионе могут свидетельствовать о намерении Кремля ликвидировать формальную автономию территории, которую Москва фактически контролирует после войны с Грузией в 2008 году.

Путин может готовить аннексию Южной Осетии. Фото из открытых источников

Виталий Портников в Facebook отреагировал на отставку так называемого президента Южной Осетии Алана Гаглоева. По его словам, политика не только отстранились от должности, но и заставили покинуть регион.

"Вместо него возглавлять Южную Осетию будет бывший директор Курчатовского института Марат Камболов, который вообще не имеет никакого отношения к региону и только несколько дней назад стал главой правительства. Но сам такой человек может осуществлять процесс присоединения Южной Осетии к России. Гаглоев в своем прощальном обращении на это намекает", — пишет Портников.

По мнению журналиста, появление руководителя, не связанного с местными элитами, может упростить процесс интеграции региона в Россию. По его словам, в Москве уже неоднократно поднимали тему возможного вхождения Южной Осетии в состав РФ, хотя официального решения об аннексии не объявляли.

"Аннексия должна ликвидировать даже фиктивную независимость региона от России и создать в отношениях Москвы и Тбилиси такую ​​же ловушку, которая есть уже в отношениях Москвы и Киева. Кстати, я не удивлюсь, что вместе с присоединением Южной Осетии в Москве могут задумываться о присоединении Приднестровья. Это и станет подлинной реакцией Путина на неудачи в войне. Российскому президенту, как всегда, доступна только одна логика – масштабизации и усиление эскалации", – считает Портников.

По международному праву Южная Осетия является частью Грузии. Россия признала ее независимость после войны 2008 года и сохраняет там военное присутствие и фактический политический контроль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Портников объяснил, при каких условиях Украина может вернуть границы 1991 года.

Также "Комментарии" писали, что Трамп призвал Зеленского "смело" давить на Путина для начала мирных переговоров.