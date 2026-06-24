Через невдачу в Україні Путін готує нову анексію: Портников розкрив план Кремля

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Slava Kot
Росія може готуватися до формального приєднання окупованої Південної Осетії, вважає український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников. На його думку, кадрові зміни в невизнаному регіоні можуть свідчити про намір Кремля ліквідувати формальну автономію території, яку Москва фактично контролює після війни з Грузією 2008 року.
Путін може готувати анексію Південної Осетії. Фото з відкритих джерел
Віталій Портников у Facebook відреагував на відставку так званого президента Південної Осетії Алана Гаглоєва. За його словами, політика не лише усунули з посади, а й змусили залишити регіон.
На думку журналіста, поява керівника, не пов’язаного з місцевими елітами, може спростити процес інтеграції регіону до Росії. За його словами, у Москві вже неодноразово порушували тему можливого входження Південної Осетії до складу РФ, хоча офіційного рішення про анексію не оголошували.
За міжнародним правом Південна Осетія є частиною Грузії. Росія визнала її "незалежність" після війни 2008 року та зберігає там військову присутність і фактичний політичний контроль.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Віталій Портников пояснив, за яких умов Україна може повернути кордони 1991 року.
Також "Коментарі" писали, що Трамп закликав Зеленського "сміливіше" тиснути на Путіна для початку мирних переговорів.