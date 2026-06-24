Через невдачу в Україні Путін готує нову анексію: Портников розкрив план Кремля

Росія може готуватися до формального приєднання окупованої Південної Осетії, вважає український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников. На його думку, кадрові зміни в невизнаному регіоні можуть свідчити про намір Кремля ліквідувати формальну автономію території, яку Москва фактично контролює після війни з Грузією 2008 року.

Путін може готувати анексію Південної Осетії. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников у Facebook відреагував на відставку так званого президента Південної Осетії Алана Гаглоєва. За його словами, політика не лише усунули з посади, а й змусили залишити регіон.

"Замість нього очолювати Південну Осетію буде колишній директор Курчатівського інституту Марат Камболов, який взагалі немає ніякого відношення до регіону й тільки кілька днів тому став головою уряду. Але сама така людина може здійснювати процес приєднання Південної Осетії до Росії. Гаглоєв у своєму прощальному зверненні на це натякає", — пише Портников.

На думку журналіста, поява керівника, не пов’язаного з місцевими елітами, може спростити процес інтеграції регіону до Росії. За його словами, у Москві вже неодноразово порушували тему можливого входження Південної Осетії до складу РФ, хоча офіційного рішення про анексію не оголошували.

"Анексія має ліквідувати навіть фіктивну незалежність регіону від Росії й створити у стосунках Москви і Тбілісі таку саму пастку, яка є уже у стосунках Москви й Києва. До речі, я не здивуюся що разом із приєднанням Південної Осетії у Москві можуть замислюватися про приєднання Придністров’я. Це і стане справжньою реакцією Путіна на невдачі у війні. Російському президенту, як завжди, доступна тільки одна логіка — масштабізації і посилення ескалації", — вважає Портников.

За міжнародним правом Південна Осетія є частиною Грузії. Росія визнала її "незалежність" після війни 2008 року та зберігає там військову присутність і фактичний політичний контроль.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Віталій Портников пояснив, за яких умов Україна може повернути кордони 1991 року.

Також "Коментарі" писали, що Трамп закликав Зеленського "сміливіше" тиснути на Путіна для початку мирних переговорів.