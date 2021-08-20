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Из-за песни украинских военных о Путине в России заявили, что теперь отношениям между странами точно хана

В России - истерика из-за песни, которую украинские военные спели во время репетиции парада на Майдане

сегодня, 14:05
Автор:

Кравцев Сергей

Российских пропагандистов настолько разозлила песня украинских военных во время репетиции военного парада ко Дню Независимости на Крещатике, что на некоторое время на центральных российских каналах была отложена главная тема "Талибан и Афганистан" и снова весь взор и всё внимание было уделено Украине, а именно такой песне о Путине. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей ютуб-канале в своем авторском блоге рассказал нардеп фракции "ЕС" Алексей Гончаренко.

Из-за песни украинских военных о Путине в России заявили, что теперь отношениям между странами точно хана

Ольга Скабеева Фото из открытых источников

Он отметил, интересно, что песню "Путин – ху*ло" на российском телевидении в исполнении украинских военных показывали без звука, что вполне понятно. Такое позволить себе федеральные каналы не могут. Истерике главной пропагандистки Кремля и канала "Россия 1" Ольги Скабеевой не было предела. Она даже заявила, что теперь отношениям между двумя странами "пришла хана". Алексей Гончаренко отметил, выходит, что по логике российских пропагандистов, убить 14 тысяч человек, отобрать часть территории – это не хана и не причина портить двусторонние отношения, а вот песню спеть в ответ – это, конечно, хана и позор. В итоге всё сошлось к тому, что оскорбление Путина – это оскорбление всего российского народа. Алексей Гончаренко подчеркнул, что дело не только в истерике российский пропагандистов. Там дело в личной обиде Владимира Путина.

Нардеп отметил, что из-за такой песни президент Украины Владимир Зеленский оказался на раздорожье. С одной стороны, если он хочет встречи с Путиным, то ему надо наказать военных за песню, что, конечно же, не поймёт и не допустит украинский народ, а, с другой стороны, он может ничего не делать и украинские военные могут петь песни о своём убийце и враги те, которые считают нужным. Но тогда о встрече с Путиным придется забыть. Поэтому президент находится на раздорожье. Интересно следить за тем, что будет дальше происходить, ведь песня становится уже геополитической.

Читайте также на портале "Комментарии" мнение Алексея Гончаренко – на карте вакцинации Европы до сегодняшнего дня было только два белых пятна – Украина и Беларусь.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=keTMh7pBOiY
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