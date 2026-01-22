За 12 лет войны принудительная депортация детей из Украины – это единственное направление, по которому Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Однако доступ россиян к закрытому отчету украинского омбудсмена ставит под вопрос юридические последствия преступлений режима.

Из-за украинского омбудсмена Гаага может переквалифицировать Путина из «преступника» на «спасателя», - СМИ

Через год, на фоне мирных переговоров, где основным пунктом остается возвращение незаконно депортированных в Россию несовершеннолетних, новым "топливом" для кремлевской пропаганды стало расследование украинского медиа о пребывании сирот в Турции – в рамках проекта, против которого российская ИПСО работала еще в марте 2022 года. Закрытый отчет омбудсмена с персональными данными детей-сирот, вероятно, оказался у журналистов и стал основой для громкого расследования, говорится в материале "РБК-Украина".

Журналисты указывают на высокий уровень приоритетности для Кремля темы украинских детей, ведь для РФ дети могут являться инструментом торга и давления на Запад, объектом гуманитарного шантажа, демографическим и военным ресурсом на будущее. Именно поэтому вражеская пропаганда прилагает сверхусилия, чтобы изменить нарратив: вместо собственных преступлений освещать якобы "неспособность" Украины обеспечить детям безопасность дома и в проектах эвакуации.

По данным журналистов, российские медиа мгновенно подхватили расследование по нахождению детей в Турции, представляя его как доказательство того, что украинских детей "некуда возвращать", поскольку государство якобы не контролирует условия их пребывания в эвакуации и не может обеспечить безопасность.

"У Кремля большой опыт проведения информационных операций, и тема украинских детей сейчас является для них одной из приоритетных. И здесь вопрос не в истинности или ложности расследований или отчетности омбудсмена, а в том, кто и каким образом может превращать факты в инструмент влияния. Реальные проблемы кейса с эвакуацией в Турцию, вырванные из контекста, масштабировались врагом и могут привести к формированию имиджа Украины на международной арене как государства, неспособного защитить детей. И, соответственно, поднять болезненный вопрос о невозможности возвращения вывезенных Россией несовершеннолетних в будущем. Такая дискредитация чревата международными усилиями по возвращению депортированных детей", — говорится в материале издания.

Напомним, Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар заявила, что принудительный вывоз украинских детей в Россию имеет все признаки преступления против человечности , а вопрос ответственности виновных не может быть снят с повестки дня даже в случае прекращения огня.