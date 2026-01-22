За 12 років війни примусова депортація дітей з України – це наразі єдиний напрямок, за яким Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Проте доступ росіян до закритого звіту українського омбудсмена ставить під питання юридичні наслідки злочинів режиму.

Через українського омбудсмена Гаага може перекваліфікувати Путіна зі «злодія» на «рятувальника», - ЗМІ

Через рік, на тлі мирних переговорів, де основним пунктом залишається повернення незаконно депортованих до Росії неповнолітніх, новим "паливом" для кремлівської пропаганди стало розслідування українського медіа про перебування сиріт у Туреччині – у рамках проєкту, проти якого російська ІПСО працювала ще у березні 2022 року. Закритий звіт омбудсмена з персональними даними дітей-сирот, ймовірно, опинився у журналістів і став основою для гучного розслідування, йдеться у матеріалі видання "РБК-Україна".

Журналісти вказують на високий рівень пріоритетності для Кремля теми українських дітей, адже для РФ діти можуть бути інструментом торгу та тиску на Захід, об'єктом гуманітарного шантажу, демографічним та військовим ресурсом на майбутнє. Саме тому ворожа пропаганда докладає надзусиль, аби змінити наратив: замість власних злочинів висвітлювати нібито "неспроможність" України забезпечити дітям безпеку вдома та в проєктах евакуації.

За даними журналістів, російські медіа миттєво підхопили розслідування щодо перебування дітей в Туреччині, представляючи його як доказ того, що українських дітей "немає куди повертати", оскільки держава нібито не контролює умови їх перебування в евакуації та не може гарантувати безпеку.

"Кремль має великий досвід проведення інформаційних операцій, і тема українських дітей наразі є для них однією з пріоритетних. І тут питання не в істинності чи хибності розслідувань або звітності омбудсмена, а в тому, хто і яким чином може перетворювати факти на інструмент впливу. Реальні проблеми кейсу з евакуацією до Туреччини, вирвані з контексту, масштабувалися ворогом та потенційно можуть призвести до формування іміджу України на міжнародній арені як держави, неспроможної захистити дітей. І, відповідно, порушити болюче питання про неможливість повернення вивезених Росією неповнолітніх у майбутньому. Така дискредитація загрожує міжнародним зусиллям щодо повернення депортованих дітей", — йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, Генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар заявила, що примусове вивезення українських дітей до Росії має всі ознаки злочину проти людяності, а питання відповідальності винних не може бути зняте з порядку денного навіть у разі припинення вогню.