Из-за Украины россиянам могут запретить въезд в западные страны

По инициативе Украины россиянам могут запретить въезд в ряд западных страна. В итоге без разрешения на въезд могут оказаться не только те лица, которые попали под санкции из-за войны в Украине, но и обычные россияне, которые поддерживают путинский режим в его захватническую войну против Украины. Всё из-за того, что Украина выступила с предложением включить в визовую анкету для граждан России вопрос о поддержке ими военных действий в Украине и уже по результатам этого анкетирования принимать решение – давать или не давать визу гражданам России. Как передает портал "Комментарии", с такой инициативой выступил спецпредставитель Украины по вопросам санкций Алексей Макеев, пишет Politico.

Паспорт гражданина РФ. Фото: из открытых источников

Украинский дипломат отметил, что официальный Киев настаивает на том, чтобы граждане России, которые поддерживают эту варварскую войну не имели доступа к цивилизованному западному миру.

При этом Макеев уточнил, что различные социологические опросы говорят о том, что более 80% россиян считают решение Путина начать войну против Украины правильным.

Стоит напомнить, что Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля нынешнего года. Теперь россиянам запрещён въезд в Украину без соответствующей визы в загранпаспорте.

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