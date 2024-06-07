Из-за войны у Путина появилась новая проблема внутри страны: СМИ раскрыли детали

Рождаемость в России продолжает сокращаться с начала полномасштабной войны. В январе-марте 2024 г. показатель уменьшился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, многие убегают за границу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"По данным Росстата, в Белгородской области, граничащей с Украиной, падение составило 10,2%. А в некоторых других регионах, а также в оккупированном Крыму, снижение рождаемости также было больше, чем в среднем по стране", — говорится в материале .

Учитывая такие показатели демографы бьют тревогу. Один из экспертов рассказал в комментарии, что во многих российских городах рождаемость уменьшается именно из-за мобилизации, ведь очень много мужчин отправляют на войну в Украину.

Авторы материала отмечают, что развязанная Путиным война также повлияла на увеличение эмигрантов. По данным журналистов, в 2020 году количество эмигрантов в России составило около 668 тысяч, что является самым большим показателем с 1992 года. Еще около 450 тысяч россиян покинули страну в 2023 году.

Однако это не основная причина демографического кризиса в стране-агрессоре. Еще одной из угроз жизни россиян есть алкоголь и наркотики.

"Демографы также обеспокоены тем, что война может снова привести к росту так называемых смертей от отчаяния — от болезней, связанных с алкоголем, и других причин. Пьянство и наркотики уже давно являются проблемой в России, поэтому там считают, что "умереть на войне почетнее, чем от алкоголизма", — говорится в статье.

В материале отмечается, что такие демографические показатели приводят к горьким последствиям, ведь, несмотря на миллионное население, российскому диктатору катастрофически не хватает людей для войны и работников на предприятиях, где производится оружие и снаряды. Именно поэтому Путин объявил 2024 год семьи и обещает безумные денежные вознаграждения семьям, имеющим троих и более детей.

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