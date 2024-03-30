Из-за войны в Украине РПЦ предложила Путину новую идеологию: о чем идет речь

Русская православная церковь (РПЦ) объединила несколько кремлевских идеологических нарративов, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Патриарх РПЦ Кирилл и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 27-28 марта РПЦ провела Всемирный русский народный собор в Москве и одобрила идеологический и политический документ. В нем РПЦ усилила кремлевскую риторику касательно войны России в Украине и назвала ее экзистенциальной и цивилизационной "священной войной". Это является значительным отклонением для российской власти, которая до сих пор старательно избегала официальной формулировки вторжения России в Украину, как любой "войны".

Также РПЦ объединяет предыдущие параллельные кремлевские нарративные усилия в относительно целостную идеологию, сосредоточенную на национальной идентичности и демографическом возрождении, которая обещает россиянам период национального возрождения в обмен на социальные и гражданские обязанности.

Кроме того, РПЦ подчеркнула, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.

Аналитики ISW считают, что этот призыв к восстановлению является полномасштабным уничтожением украинской нации и затягиванием ее в Россию. Также Русская православная церковь имеет целью конвертировать этнических беларусов в российскую нацию через свою концепцию "доктрины триединства", а также массово репатриировать других "соотечественников" за рубежом.

"Кремль может решить не полностью присоединяться публично к предложенной РПЦ ультранационалистической идеологии, но, скорее всего, позаимствует и использует ее для поддержки военных действий в Украине и любых будущих актов агрессии против соседей России и Запада", — говорится в отчете ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль первым пошел на обострение ситуации: в ISW рассказали, как должен отреагировать Запад.



