В России доля граждан, поддерживающих продолжение войны в Украине, упала до 25% — это самый низкий уровень с начала полномасштабного вторжения. В то же время две трети респондентов (66%) выступают за мирные переговоры, свидетельствуют данные опроса Левада-Центра.

За последние месяцы поддержка мирных переговоров возросла, а сторонников продолжения войны становится меньше. Больше тех, кто поддерживает войну, среди людей, которые доверяют российскому телевидению и одобряют действия президента Путина.

Доля приверженцев мира выше среди женщин (71%), людей до 40 лет (74%), респондентов со средним образованием и ниже (72%), жителей сел (72%), тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении (80%), тех, кто не поддерживает Путина (80%) и тех, кто соц7 (70%) и тех, кто не поддерживает Путина (80%) и тех, кто не поддерживает Путина (80%).

Опрос охватил 1618 респондентов в 50 регионах России и проводился с 11 по 19 декабря.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что вокруг Путина осталось узкое ядро радикально настроенных лиц, настаивающих на продолжении войны, часть из которых получает прибыль от конфликта.

Отношение россиян к войне изменяется на фоне четвертого года конфликта, экономического кризиса и падения надежды на улучшение жизни. По данным ФОМ, доверие к будущему страны уменьшилось до минимумов с 2021 года.

