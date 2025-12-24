logo_ukra

BTC/USD

86754

ETH/USD

2918.01

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Виборці Путіна сказали категоричгне "ні" його маніакальному задуму: розкрито шокуючі дані
commentss НОВИНИ Всі новини

Виборці Путіна сказали категоричгне "ні" його маніакальному задуму: розкрито шокуючі дані

За останні місяці зросла кількість тих, хто підтримує мирні переговори, і тепер їхня частка становить дві третини опитаних (66%)

24 грудня 2025, 10:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У Росії частка громадян, які підтримують продовження війни в Україні, впала до 25% — це найнижчий рівень з початку повномасштабного вторгнення. Водночас дві третини респондентів (66%) виступають за мирні переговори, свідчать дані опитування Левада-Центру.

Виборці Путіна сказали категоричгне "ні" його маніакальному задуму: розкрито шокуючі дані

Фото: з відкритих джерел

За останні місяці підтримка мирних переговорів зросла, а прихильників продовження війни стає менше. Найбільше тих, хто підтримує війну, серед людей, що довіряють російському телебаченню і схвалюють дії президента Путіна.

Частка прибічників миру вища серед жінок (71%), людей до 40 років (74%), респондентів із середньою освітою та нижче (72%), жителів сіл (72%), тих, хто вважає, що країна рухається у неправильному напрямку (80%), тих, хто не підтримує Путіна (80%) і тих, хто довіряє соцмережам (75%).

Опитування охопило 1618 респондентів у 50 регіонах Росії і проводилося з 11 до 19 грудня.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що навколо Путіна залишилося вузьке ядро радикально налаштованих осіб, які наполягають на продовженні війни, частина з яких отримує прибуток від конфлікту. 

Ставлення росіян до війни змінюється на тлі четвертого року конфлікту, економічної кризи та падіння надії на покращення життя. За даними ФОМ, довіра до майбутнього країни зменшилася до мінімумів із 2021 року. 

Як вже писали "Коментарі", російські війська продовжують здійснювати масштабні комбіновані удари по території України, збільшуючи кількість безпілотників та ракет, які залучаються до атак. За словами Дмитра Жмайла, виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, у цих діях Кремля простежується чітка логіка, а удари переслідують три основні цілі.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини