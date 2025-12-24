Виборці Путіна сказали категоричгне "ні" його маніакальному задуму: розкрито шокуючі дані

У Росії частка громадян, які підтримують продовження війни в Україні, впала до 25% — це найнижчий рівень з початку повномасштабного вторгнення. Водночас дві третини респондентів (66%) виступають за мирні переговори, свідчать дані опитування Левада-Центру.

Фото: з відкритих джерел

За останні місяці підтримка мирних переговорів зросла, а прихильників продовження війни стає менше. Найбільше тих, хто підтримує війну, серед людей, що довіряють російському телебаченню і схвалюють дії президента Путіна.

Частка прибічників миру вища серед жінок (71%), людей до 40 років (74%), респондентів із середньою освітою та нижче (72%), жителів сіл (72%), тих, хто вважає, що країна рухається у неправильному напрямку (80%), тих, хто не підтримує Путіна (80%) і тих, хто довіряє соцмережам (75%).

Опитування охопило 1618 респондентів у 50 регіонах Росії і проводилося з 11 до 19 грудня.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що навколо Путіна залишилося вузьке ядро радикально налаштованих осіб, які наполягають на продовженні війни, частина з яких отримує прибуток від конфлікту.

Ставлення росіян до війни змінюється на тлі четвертого року конфлікту, економічної кризи та падіння надії на покращення життя. За даними ФОМ, довіра до майбутнього країни зменшилася до мінімумів із 2021 року.

Як вже писали "Коментарі", російські війська продовжують здійснювати масштабні комбіновані удари по території України, збільшуючи кількість безпілотників та ракет, які залучаються до атак. За словами Дмитра Жмайла, виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, у цих діях Кремля простежується чітка логіка, а удари переслідують три основні цілі.