Изменилась методичка: Путин сказал, что послужило началом войны в Украине

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор цинично заявил, что он чуть ли "не белый и пушисты" и вообще никому не угрожал в связи с поставками оружия в Украину, в тому числе и канцлеру Германии Олафу Шольцу.
Владимир Путин
По его словам, у России есть своя позиция по тем или другим вопросам.
При этом он заявил, что на Западе считают, что Россия начала войну в Украине, но, по его словам, это якобы не так.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия неоднократно угрожала странам Запада ответными мерами за то, что они поставляют Украине оружие. Кроме того, разные российские спикеры угрожали западным государства ракетными и ядерными ударами. Также грозили ядерным оружием и за разрешение наносить удары по территории России западным оружием. В связи с этим даже "на ковер" вызывали посла Великобритании в России.
Кроме того, у Путина постоянно меняется версия того, почему Россия начала войну против Украины. То, РФ тут героически борется с "нацистами и бандеровцами", то "спасает" народ Донбасса, стирая с лица земли города в Донецкой области. Но, похоже, Путин решил вернуться к давней методичке по поводу того, что в 2014 году в Украине произошел "переворот", когда от власти был отстранен сбежавший Янукович.
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