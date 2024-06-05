Изменилась методичка: Путин сказал, что послужило началом войны в Украине

Кремлевский диктатор цинично заявил, что он чуть ли "не белый и пушисты" и вообще никому не угрожал в связи с поставками оружия в Украину, в тому числе и канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Владимир Путин

"Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехороший тон", - заявил Путин.

По его словам, у России есть своя позиция по тем или другим вопросам.

"Мы знаем позицию европейских государств, в том числе и позицию Федеративной республики (Германии) по поводу событий, которые происходят в Украине", — заявил Путин.

При этом он заявил, что на Западе считают, что Россия начала войну в Украине, но, по его словам, это якобы не так.

"Хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота в Украине", - цинично заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия неоднократно угрожала странам Запада ответными мерами за то, что они поставляют Украине оружие. Кроме того, разные российские спикеры угрожали западным государства ракетными и ядерными ударами. Также грозили ядерным оружием и за разрешение наносить удары по территории России западным оружием. В связи с этим даже "на ковер" вызывали посла Великобритании в России.

Кроме того, у Путина постоянно меняется версия того, почему Россия начала войну против Украины. То, РФ тут героически борется с "нацистами и бандеровцами", то "спасает" народ Донбасса, стирая с лица земли города в Донецкой области. Но, похоже, Путин решил вернуться к давней методичке по поводу того, что в 2014 году в Украине произошел "переворот", когда от власти был отстранен сбежавший Янукович.



