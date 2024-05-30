В Кремле пригрозили последствиями для стран, позволивших Украине бить по России

Спикер Кремля Дмитрий Песков в очередной раз отреагировал на решение некоторых союзников Украины снять ограничения по применению западного оружия, в том числе разрешить его использовать для ударов по России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков обвинил страны НАТО в том, что они якобы виноваты в длительной войне в Украине. По словам спикера Кремля, украинские союзники делают "воинственные" заявления и повышают уровень эскалации.

"Страны — члены Североатлантического альянса, Соединенные Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности. Делают это сознательно. Мы слышим очень много воинственных заявлений. Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности", — сказал Песков.

По словам Пескова, Запад стремится "продолжать войну" с Россией, потому получит последствия за такую деятельность.

"Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. И это в конечном итоге будет наносить большой вред интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности", — сказал спикер Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории. Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что глава НАТО превысил свои полномочия. Кроме того, Песков также прокомментировал это решение, указав, что Россия будет принимать меры, однако не указал какие именно.

Также "Комментарии" писали о тех странах, которые запрещают Украине использовать свое оружие для ударов по территории России.



