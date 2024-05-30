logo

BTC/USD

68591.25

ETH/USD

3784.62

LTC/USD

84.66

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле пригрозили последствиями для стран, позволивших Украине бить по России
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле пригрозили последствиями для стран, позволивших Украине бить по России

Реакция Кремля на решение более десяти стран позволит Украине использовать западное оружие для ударов по России.

сегодня, 14:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Спикер Кремля Дмитрий Песков в очередной раз отреагировал на решение некоторых союзников Украины снять ограничения по применению западного оружия, в том числе разрешить его использовать для ударов по России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле пригрозили последствиями для стран, позволивших Украине бить по России

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков обвинил страны НАТО в том, что они якобы виноваты в длительной войне в Украине. По словам спикера Кремля, украинские союзники делают "воинственные" заявления и повышают уровень эскалации.

"Страны — члены Североатлантического альянса, Соединенные Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности. Делают это сознательно. Мы слышим очень много воинственных заявлений. Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности", — сказал Песков.

По словам Пескова, Запад стремится "продолжать войну" с Россией, потому получит последствия за такую деятельность.

"Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия. И это в конечном итоге будет наносить большой вред интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности", — сказал спикер Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории. Тогда глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что глава НАТО превысил свои полномочия. Кроме того, Песков также прокомментировал это решение, указав, что Россия будет принимать меры, однако не указал какие именно.

Также "Комментарии" писали о тех странах, которые запрещают Украине использовать свое оружие для ударов по территории России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Гарик

сегодня, 15:17

вах .баюс баюс...посылайте убогих нахрен..гадости ублюдки плешивые, делают молча.


Новости

Все новости