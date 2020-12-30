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Главная Новости Мир Россия Известная компания прекратит продажу своих автомобилей в России
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Известная компания прекратит продажу своих автомобилей в России

Продажи автомобилей этой марки ощутимо уменьшились за последние месяцы

сегодня, 12:10
Автор:

Вечканова Елена

Автомобили известного японского концерна Honda Motor Co выйдут из продажи через официальных дилеров в России уже в 2022 году. О таких далеко идущих планах 22 декабря объявила российская дочерняя компания предприятия, пишет Reuters.

Известная компания прекратит продажу своих автомобилей в России

Honda прекращает продажу автомобилей в России. Фото из открытых источников

Причина подобного поступка — не введение коммерческих санкций или попытка сузить рынок продажи. Honda Motor Co собирается реструктуризировать свою деятельность, а потому проверяет все возможные механизмы.

И хотя через официального дилера машины марки Honda россияне вряд ли смогут приобрести уже через год, компания все равно будет функционировать на территории Российской Федерации. В свободной продаже останутся "хондовские" мотоциклы, а также энергетическое оборудование. Продолжится и дальнейшее сервисное обслуживание клиентов, которые уже имеют брендовый автомобиль.

Вероятно, частично на подобное решение повлияло снижение продаж на российском транспортном рынке. С января по ноябрь 2020 года в стране было продано более 1,3 млн новых автомобилей, среди которых всего 1383 — марки Honda. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом, продажи японской компании в России уменьшились на 15%.

По информации Ассоциации европейского бизнеса, российские потребители в последнее время предпочитают других "японцев", например Toyota или Nissan. Так, в ноябре 2020 году на официальном рынке Honda нашла всего 79 новых владельцев для автомобилей своей марки. Это почти вполовину меньше, чем годом ранее.

Как на подобную реструктуризацию работы известного автоконцерна отреагируют в России и ожидать ли какой-то реакции вообще, пока неизвестно.

Предварительно "Комментарии" сообщали об автомобильных проблемах на рынке Северной Кореи: там известные производители отозвали из продажи сразу тысячи машин.

Также на портале можно узнать, кто стал финалистом в конкурсе на лучший автомобиль 2020 года.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-russia-autos-honda/honda-to-stop-auto-sales-in-russia-in-2022-idUSKBN2940Q8
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