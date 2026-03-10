logo

Известная пропагандистка России предлагает репрессии: кого будут штрафовать
commentss НОВОСТИ Все новости

Известная пропагандистка России предлагает репрессии: кого будут штрафовать

«За демографию боремся, ага»: Маргарита Симоньян раскритиковала отношение к семьям с детьми в РФ

10 марта 2026, 20:51
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась на серьезные затруднения, с которыми сталкиваются семьи с маленькими детьми на рынке недвижимости РФ. По ее словам, наличие ребенка становится препятствием для аренды жилья, поскольку владельцы квартир и риэлторы массово отказывают таким клиентам.

Медийница выразила крайнее удивление этой ситуацией, отметив, что реальное положение дел противоречит официальным лозунгам о поддержке рождаемости.

"Сегодня с изумлением обнаружила, что риэлторы предпочитают не иметь дела с семьями, где есть младенцы, потому что владельцы жилья часто отказывают таким семьям в аренде квартиры. Именно из-за младенцев", — написала она.

Несмотря на то, что Симоньян обычно не сторонница жесткого регулирования частных отношений, на этот раз она призвала к внедрению карательных мер против "выборочных" арендодателей.

"Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры типа введения штрафов или другой ответственности, но это, кажется, тот же случай", — подчеркнула пропагандистка.

Завершая свое сообщение, она иронически прокомментировала государственную политику по увеличению населения, указав на очевидную пропасть между пропагандой и реальной жизнью: "За демографию мы боремся, ага".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовится масштабная реформа рынка недвижимости, цель которой — защитить граждан от непрофессиональных посредников. Главный принцип будущего закона озвучила глава профильного парламентского Комитета Елена Шуляк: "Люди не должны платить за риелторские услуги, которых они фактически не получали".



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
