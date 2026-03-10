Известная пропагандистка России предлагает репрессии: кого будут штрафовать

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась на серьезные затруднения, с которыми сталкиваются семьи с маленькими детьми на рынке недвижимости РФ. По ее словам, наличие ребенка становится препятствием для аренды жилья, поскольку владельцы квартир и риэлторы массово отказывают таким клиентам.

Маргарита Симоньян

Медийница выразила крайнее удивление этой ситуацией, отметив, что реальное положение дел противоречит официальным лозунгам о поддержке рождаемости.

"Сегодня с изумлением обнаружила, что риэлторы предпочитают не иметь дела с семьями, где есть младенцы, потому что владельцы жилья часто отказывают таким семьям в аренде квартиры. Именно из-за младенцев", — написала она.

Несмотря на то, что Симоньян обычно не сторонница жесткого регулирования частных отношений, на этот раз она призвала к внедрению карательных мер против "выборочных" арендодателей.

"Я крайне редко поддерживаю репрессивные меры типа введения штрафов или другой ответственности, но это, кажется, тот же случай", — подчеркнула пропагандистка.

Завершая свое сообщение, она иронически прокомментировала государственную политику по увеличению населения, указав на очевидную пропасть между пропагандой и реальной жизнью: "За демографию мы боремся, ага".

