Известная пропагандистка России предлагает репрессии: кого будут штрафовать

Недилько Ксения
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пожаловалась на серьезные затруднения, с которыми сталкиваются семьи с маленькими детьми на рынке недвижимости РФ. По ее словам, наличие ребенка становится препятствием для аренды жилья, поскольку владельцы квартир и риэлторы массово отказывают таким клиентам.
Маргарита Симоньян
Медийница выразила крайнее удивление этой ситуацией, отметив, что реальное положение дел противоречит официальным лозунгам о поддержке рождаемости.
Несмотря на то, что Симоньян обычно не сторонница жесткого регулирования частных отношений, на этот раз она призвала к внедрению карательных мер против "выборочных" арендодателей.
Завершая свое сообщение, она иронически прокомментировала государственную политику по увеличению населения, указав на очевидную пропасть между пропагандой и реальной жизнью: "За демографию мы боремся, ага".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине готовится масштабная реформа рынка недвижимости, цель которой — защитить граждан от непрофессиональных посредников. Главный принцип будущего закона озвучила глава профильного парламентского Комитета Елена Шуляк: "Люди не должны платить за риелторские услуги, которых они фактически не получали".