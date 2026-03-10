Відома пропагандистка Росії пропонує репресії: кого будуть штрафувати

Рубрики
Недилько Ксения
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян поскаржилася на серйозні труднощі, з якими стикаються сім'ї з маленькими дітьми на ринку нерухомості РФ. За її словами, наявність немовляти стає перепоною для оренди житла, оскільки власники квартир та ріелтори масово відмовляють таким клієнтам.
Маргарита Симоньян
Медійниця висловила крайнє здивування цією ситуацією, зазначивши, що реальний стан справ суперечить офіційним гаслам про підтримку народжуваності.
Попри те, що Симоньян зазвичай не є прихильницею жорсткого регулювання приватних відносин, цього разу вона закликала до впровадження каральних заходів проти "вибіркових" орендодавців.
Завершуючи свій допис, вона іронічно прокоментувала державну політику щодо збільшення населення, вказавши на очевидне провалля між пропагандою та реальним життям: "За демографію ми боремося, ага".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готують масштабну реформу ринку нерухомості, мета якої — захистити громадян від непрофесійних посередників. Головний принцип майбутнього закону озвучила голова профільного парламентського Комітету Олена Шуляк: "Люди не повинні платити за рієлторські послуги, яких вони фактично не отримували".