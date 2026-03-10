logo_ukra

Відома пропагандистка Росії пропонує репресії: кого будуть штрафувати
commentss НОВИНИ Всі новини

Відома пропагандистка Росії пропонує репресії: кого будуть штрафувати

«За демографію боремося, ага»: Маргарита Симоньян розкритикувала ставлення до сімей з дітьми в РФ

10 березня 2026, 20:51
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян поскаржилася на серйозні труднощі, з якими стикаються сім'ї з маленькими дітьми на ринку нерухомості РФ. За її словами, наявність немовляти стає перепоною для оренди житла, оскільки власники квартир та ріелтори масово відмовляють таким клієнтам.

Відома пропагандистка Росії пропонує репресії: кого будуть штрафувати

Маргарита Симоньян

Медійниця висловила крайнє здивування цією ситуацією, зазначивши, що реальний стан справ суперечить офіційним гаслам про підтримку народжуваності.

"Сьогодні з подивом виявила, що ріелтори воліють не мати справи з сім'ями, де є немовлята, тому що власники житла часто відмовляють таким сім'ям в оренді квартири. Саме через немовлят", — написала вона.

Попри те, що Симоньян зазвичай не є прихильницею жорсткого регулювання приватних відносин, цього разу вона закликала до впровадження каральних заходів проти "вибіркових" орендодавців.

"Я вкрай рідко підтримую репресивні заходи на кшталт введення штрафів чи іншої відповідальності, але це, здається, той самий випадок", — підкреслила пропагандистка.

Завершуючи свій допис, вона іронічно прокоментувала державну політику щодо збільшення населення, вказавши на очевидне провалля між пропагандою та реальним життям: "За демографію ми боремося, ага".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні готують масштабну реформу ринку нерухомості, мета якої — захистити громадян від непрофесійних посередників. Головний принцип майбутнього закону озвучила голова профільного парламентського Комітету Олена Шуляк: "Люди не повинні платити за рієлторські послуги, яких вони фактично не отримували".



