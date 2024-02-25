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Известная российская актриса приехала в Киев

Мария Машкова призналась в любви Киеву

25 февраля 2024, 22:50 comments1426
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская киноактриса Мария Машкова, ставшая известной после того, как сыграла в сериале "Не родись красивой", до полномасштабной войны несколько раз была в Украине.

Известная российская актриса приехала в Киев

Мария Машкова (фото из открытых источников)

В частности, за несколько месяцев до войны звезда побывала в Киеве. В эти дни с начала годовщины полномасштабной войны, 24 февраля 2024 года, она обнародовала видео своей поездки и с сарказмом рассказывает, чем Киев мог угрожать россиянам.

Мария Машкова показывает, как совершает прогулку по столице. Видно, что ей понравился Киев и она с удовольствием вспоминает время, проведенное в украинской столице.

"А сейчас я вам покажу, как выглядел Киев и чем он угрожал российской женщине (у меня тогда было только российское гражданство) и ее дочери весной 2021 года. Приготовьтесь хорошенько. Сразу станет очевидно, зачем Путин 24 февраля 2022 года пошел танками на Украину ", – пишет знаменитость.

Она добавляет, что страх обязательно потерпит поражение, а любовь одержит победу.

"Террор в чужой стране неразрывно связан с террором при этом", — утверждает россиянка.

При этом Мария Машкова уехала из РФ. Она сразу же осудила преступную кремлевскую власть и агрессию хозяина Кремля Владимира Путина. Еще актриса поссорилась даже с близким родственником — отцом Владимиром Машковым, который поет дифирамбы РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса призвала посадить Путина в тюрьму. Актриса из РФ Мария Машкова, признавшая Россию агрессором, а всех поддерживающих войну на территории Украины — преступниками, среагировала на смерть оппозиционного политика из агрессивной России — Алексея Навального.

В социальных сетях россиянка разместила фото политика и написала пост, посвященный Навальному. Она обнародовала видео, где еще жив Навальный говорит.



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