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Известная российская певица упала на сцене во время концерта (ВИДЕО)

Кристина Орбакайте запуталась в своем платье

сегодня, 22:58
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известная в России исполнительница Кристина Орбакайте недавно приехала с концертом в Питер, во время которого возник непредсказуемый конфуз. Певица запуталась в собственном платье и грохнулась прямо на сцене. Этот момент запечатлели на видео.

Известная российская певица упала на сцене во время концерта (ВИДЕО)

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

После выступления Кристина Орбакайте сказала, что проживает в РФ, ответив на вопрос, как долго она пробудет здесь, вернувшись из США. Несколько позже знаменитость подловил один из журналистов, который поинтересовался, отменят ли ее концерт в Москве. Орбакайте на это сказала, что у нее "всегда все произойдет".

При этом концертный тур Кристины Орбакайте по сибирским городам сорвали активисты. Им не понравилось, что дочь Аллы Пугачевой живет роскошно в Соединенных Штатах, а деньги на это зарабатывает в РФ.

Важно, что до этого певица публично выразила поддержку оккупантам и их семьям. Орбакайте раздавала билеты на свое выступление семьям русских военнослужащих.

Однако ее звездная мать Алла Пугачева уехала из российской столицы в Израиль. Она и ее муж Максим Галкин осуждают полномасштабную войну. Возвращаться в Россию они не хотят.

Также Максим Галкин, от которого часто достается во время выступлений преступному режиму Кремля, признан "иноагентом РФ".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица упала прямо на сцене во время выступления . Исполнительница из РФ Полина Гагарина не могла устоять на ногах и упала прямо на сцене, когда выступала во время концерта. На видеоролике, обнародованном в Telegram-канале "НеМалахов", было видно, что звезда испугалась.

Когда Гагарина падала, к ней подбежал участник шоу-балета и помог подняться. Дальше российская звезда продолжила петь и двигаться по сцене.





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