Известная российская певица упала на сцене во время концерта (ВИДЕО)



















Известная в России исполнительница Кристина Орбакайте недавно приехала с концертом в Питер, во время которого возник непредсказуемый конфуз. Певица запуталась в собственном платье и грохнулась прямо на сцене. Этот момент запечатлели на видео.

Кристина Орбакайте (фото из открытых источников)

После выступления Кристина Орбакайте сказала, что проживает в РФ, ответив на вопрос, как долго она пробудет здесь, вернувшись из США. Несколько позже знаменитость подловил один из журналистов, который поинтересовался, отменят ли ее концерт в Москве. Орбакайте на это сказала, что у нее "всегда все произойдет".

При этом концертный тур Кристины Орбакайте по сибирским городам сорвали активисты. Им не понравилось, что дочь Аллы Пугачевой живет роскошно в Соединенных Штатах, а деньги на это зарабатывает в РФ.

Важно, что до этого певица публично выразила поддержку оккупантам и их семьям. Орбакайте раздавала билеты на свое выступление семьям русских военнослужащих.

Однако ее звездная мать Алла Пугачева уехала из российской столицы в Израиль. Она и ее муж Максим Галкин осуждают полномасштабную войну. Возвращаться в Россию они не хотят.

Также Максим Галкин, от которого часто достается во время выступлений преступному режиму Кремля, признан "иноагентом РФ".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица упала прямо на сцене во время выступления . Исполнительница из РФ Полина Гагарина не могла устоять на ногах и упала прямо на сцене, когда выступала во время концерта. На видеоролике, обнародованном в Telegram-канале "НеМалахов", было видно, что звезда испугалась.

Когда Гагарина падала, к ней подбежал участник шоу-балета и помог подняться. Дальше российская звезда продолжила петь и двигаться по сцене.





