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Известно российская спортсменка "удалила" Путина из своей жизни

Елена Исинбаева больше не ассоциирует себя с Путиным

сегодня, 20:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известная легкоатлетка из РФ, двукратная олимпийская чемпионка и рекордсменка Елена Исинбаева , отказавшаяся от звания майора, удалила сообщения в социальных сетях о том, что присоединилась к Putin Team.

Известно российская спортсменка "удалила" Путина из своей жизни

Елена Исинбаева (фото из открытых источников)

Сообщение было обнародовано 17 ноября 2017 года, но теперь его в аккаунте спортсменки в Instagram нет. Именно так Исинбаева, возможно, хочет ответить на поставленные ей вопросы относительно личного отношения к политике хозяина кремля.


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"Я в команде Putin Team", — писала тогда олимпийская чемпионка и выставила общую фотографию с российским президентом Владимиром Путиным.

Putin Team – общественное движение для поддержки российского президента, впервые анонсированного хоккеистом Александром Овечкиным 2 ноября 2017 года.

При этом летом 2023 года двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом заявила, что с осени будет продолжать работу в Международном олимпийском комитете (МОК). В организации сообщили, что у спортсменки нет договора с армией РФ и не поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину. Еще Елена сообщила, что полученное ею звание майора "носит номинальный характер".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская спортсменка, поддержавшая Путина , переехала в Испанию. Бывшая легкоатлетка и двукратная чемпионка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева теперь прогуливается по Испании, оставаясь в нынешней ситуации действующим офицером российской армии.

По информации издания EL DIGITAL SUR, обнародовавшем фотоснимки олимпийской чемпионки, ходящей по улицам Тенерифе. Представители издания утверждают, что Исинбаева сейчас находится в бессрочном отпуске, полученном от военного руководства России "за заслуги в кровавой агрессии против Украины".



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