Известно сколько жителей ОРДЛО приняли участие в российских выборах

Украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, привлекали к выборам в Государственную Думу РФ. Сообщается сколько людей отдали свои голоса как граждане России. Об этом сообщает Слово и дело.



Жители ОРДЛО приняли участие в выборах в РФ, фото из открытых источников

Эксперты подсчитали, что больше 150 тысяч украинцев из не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей голосовали на выборах в течение трех дней. Люди проголосовали за федеральные и местные избирательные списки кандидатов.

По словам председателя комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека РФ Кирилла Вышинского, более 650 тысяч человек на украинских территориях уже получили гражданство России. В комиссии по международному сотрудничеству подсчитали сколько рейсов было выполнено с оккупированных территорий в Россию — около 1500.

Напомним, что украинцев возили на избирательные участки на территории РФ автобусами и поездами. Кстати, на выборах голосовали и жители аннексированного Крыма. Три дня проходило голосование за кандидатов в Госдуму (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней.



Кирилл Вышинский отметил, что наибольшее количество избирателей из-за границы — это были именно жители ОРДЛО.

Как сообщал портал "Комментарии", СНБО вводит санкции за выборы в Госдуму в Донбассе и в Крыму. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений, имеющих отношение к Донбассу и всему российско-украинскому конфликту (санкции за выборы в Госдуму РФ, укрепление обороноспособности, международные учения), а также в рамках деолигархизации. Эксперт по вопросам оккупированных территорий, экономический эксперт Юрий Смелянский прокомментировал уместность и возможную эффективность этих решений.





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