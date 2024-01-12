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Известного писателя признали "иноагентом" в РФ: о ком идет речь

Писателя Акунина включили в российский реестр иностранных агентов

сегодня, 22:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министерство юстиции РФ объявило иностранным агентом известного русского писателя Бориса Акунина. Об этом сообщают российские медиа, передает портал "Комментарии".

Известного писателя признали "иноагентом" в РФ: о ком идет речь

Борис Акунин покинул РФ в 2014 году. Фото из открытых источников

Автора серии детективов об Эрасте Фандорине включили в российский реестр иностранных агентов 12 января.

Писатель Борис Акунин (настоящее имя и фамилия – Григорий Чхартишвили) уехал из РФ в 2014 году после того, как был аннексирован Крым. С тех пор писатель регулярно делал критические заявления в адрес российской власти и ее политики. В 2022 году Акунин осудил вторжение РФ в Украину.

Это не первое решение власти РФ по отношению к писателю. Ранее Росфинмониторинг внес Акунина в "реестр экстремистов и террористов". Также против писателя возбудили уголовное дело за "дискредитацию" русской армии.

Как известно, законодательство об иноагентах в России появилось в 2012 году. Закон разрешает российскому Минюсту признавать некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за границы и занимаются политической деятельностью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком соглашение в сфере безопасности между Украиной и Великобританией. Ранее официальный Лондон анонсировал, что премьер-министр и президент Зеленский подпишут историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания является первой страной, заключившей окончательное соглашение.



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Источник: https://www.bbc.com/russian/articles/cw90ell3pd9o
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