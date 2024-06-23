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Известного российского актера, осужденного за смертельное ДТП, хотят отправить на войну в Украину

Ефремов уже 4 года сидит в СИЗО

23 июня 2024, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Скандального российского актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, могут условно-досрочно уволить при одном условии — он должен принять участие в так называемой "специальной военной операции" (СВО) в Украине. Такое заявление сделала организация "Ветераны России", готовая поддержать актера в суде при условии его участия в войне.

Известного российского актера, осужденного за смертельное ДТП, хотят отправить на войну в Украину

Михаил Ефремов (фото из открытых источников)

Представитель организации заявил:

"Решение об условно-досрочном увольнении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может полностью рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учетом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно покаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь".

Организация планирует отправить официальное письмо в Белгородское СИЗО, где находится Ефремов, после чего суд будет решать его дальнейшую судьбу. Российские пропагандистские СМИ считают, что такое предложение может понравиться Ефремову, поскольку он является сторонником Владимира Путина и его политики.

Бывший адвокат Ефремова, Эльмар Пашаев, также сейчас находящийся на СВО, отметил, что из-за состояния здоровья актера его вряд ли отправят на передовую, но в пограничной зоне ему могут найти место.

Напомним, в 2020 году Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам тюремного заключения.

Также "Комментарии" писали о том, что еще один российский актер попросился на войну , чтобы убивать украинцев. 68-летняя российская знаменитость киноактер Василий Мищенко рассказал, что хотел идти на войну, которую начала РФ против Украины. Как он утверждает, обращался к военным, имея просьбу идти на линию фронта, но ему отказали, ссылаясь на его возраст.



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