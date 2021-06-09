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Известного российского блогера задержали за пропаганду терроризма

В квартире блогера обнаружили девайс, предназначенный для курения неизвестных веществ, а также пистолет

9 июня 2021, 11:25
Автор:

Елизавета Черных

Популярный блогер из Российской Федерации Юрий Хованский был задержан в Санкт-Петербурге. Российские правоохранители считают, что он может быть причастен к призывам террористической деятельности. Это связывают с его видео с песней про "Норд-Ост" – захват заложников, произошедший с 23 по 26 октября 2002 года. Об этом пишет издание OBOZREVATEL со ссылкой на Telegram-канал "Mash на Мойке".

Известного российского блогера задержали за пропаганду терроризма

Юрий Хованский - фото из открытых источников

Отмечается, что в жилище блогера пришли с обыском, который проводили до двух часов ночи. Хованского доставили в отделение полиции, а также возбудили в отношении его дело по статье 205.2 Уголовного кодекса ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Известного российского блогера задержали за пропаганду терроризма - фото 2

В издании сообщают, что в доме блогера обнаружили некий девайс, предназначенный для курения неизвестных веществ, а также пистолет, который вероятно официально не зарегистрирован. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что аккаунт популярной TikTok-блогерши из Украины был забанен в социальной сети. Дарья Евтух снимала короткие видеоролики о своей жизни в селе. На её канал в TikTok было подписано более 200 тысяч пользователей. Официальная причина блокировки её аккаунта звучит так — нарушение условий сообщества. Девушка прокомментировала возникшую ситуацию на своей страничке в социальной сети Instagram. По словам Дарьи, она не расстраивается и не собирается прекращать свою блогерскую деятельность. Теперь новые ролики будут выходить в Instagram, где у неё насчитывается более ста тысяч подписчиков.






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Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/izvestnogo-rossijskogo-blogera-zaderzhali-za-propagandu-terrorizma.htm?_gl=1*1ed8ner*_ga*MTg0NTg2ODQ1OS4xNjE4OTg1MDQy*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzIyNTM3Mi4xMDAuMS4xNjIzMjI1MzgxLjA.&_ga=2.74785429.626319015.1623042600-1845
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