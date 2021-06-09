Известного российского блогера задержали за пропаганду терроризма

Популярный блогер из Российской Федерации Юрий Хованский был задержан в Санкт-Петербурге. Российские правоохранители считают, что он может быть причастен к призывам террористической деятельности. Это связывают с его видео с песней про "Норд-Ост" – захват заложников, произошедший с 23 по 26 октября 2002 года. Об этом пишет издание OBOZREVATEL со ссылкой на Telegram-канал "Mash на Мойке".

Юрий Хованский - фото из открытых источников

Отмечается, что в жилище блогера пришли с обыском, который проводили до двух часов ночи. Хованского доставили в отделение полиции, а также возбудили в отношении его дело по статье 205.2 Уголовного кодекса ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").





В издании сообщают, что в доме блогера обнаружили некий девайс, предназначенный для курения неизвестных веществ, а также пистолет, который вероятно официально не зарегистрирован.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что аккаунт популярной TikTok-блогерши из Украины был забанен в социальной сети. Дарья Евтух снимала короткие видеоролики о своей жизни в селе. На её канал в TikTok было подписано более 200 тысяч пользователей. Официальная причина блокировки её аккаунта звучит так — нарушение условий сообщества. Девушка прокомментировала возникшую ситуацию на своей страничке в социальной сети Instagram. По словам Дарьи, она не расстраивается и не собирается прекращать свою блогерскую деятельность. Теперь новые ролики будут выходить в Instagram, где у неё насчитывается более ста тысяч подписчиков.

















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