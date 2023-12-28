Известную украинку хотят лишить гражданства России: какая причина

Исполнительницу из украинского города Черкассы Анну Асти, в последнее время проживающую и работающую в стране-агрессорке, могут лишить гражданства РФ.

Анна Асти (фото из открытых источников)

После того, как она выступила на скандальной "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, бывшая украинка может поплатиться. Представители Министерства внутренних дел России уже начали проверять певицу.

Как утверждают российские СМИ, певица может лишиться только недавно получившего российского паспорта.

При этом исполнительница еще до начала войны уехала в Россию. Там он продолжает музыкальную карьеру, еще занимается бизнесом. В начале вторжения Асти была в Украине. Но по настоянию мужчины-россиянина, они вернулись в РФ. Там Асти продолжает выступать и зарабатывает свои кровавые рубли.

Недавно Настя Ивлеева стала организатором в Москве "голой вечеринки", куда пригласила российских артистов, поддерживающих путинский режим – Николая Баскова, Анну Асти, Диму Билана, Лолиту и других.

Собравшиеся устраивали шабаш тогда, когда захватчики убивали украинцев.

При этом карма уже догоняет россиян. Главную организаторку Ивлееву могут отправить за решетку до пяти лет. У нее в офисе уже были обыски. Поэтому российская блоггерша решила нажимать на жалость и показывает теперь свои крокодиловые слезы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украинка стала самой дорогой певицей в России . Бывшая украинка, певица Анна Асти, признана самой дорогой певицей в РФ. Как рассказывает один из организаторов концертов журналистам российских СМИ, звезда свое 40-минутное выступление оценивает в 20 миллионов рублей (более 8 миллионов гривен).