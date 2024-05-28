Известные западные бренды отказываются от планов уйти из России: что изменилось

Известные во всем мире западные компании не хотят продавать бизнес в России с дисконтом в 90%, а некоторые больше не чувствуют, что вынуждены уходить из страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Бизнес в России. Фото: из открытых источников

"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней, – сказал один из руководителей, работающий с западными компаниями в РФ.

Он признался, что многие владельцы бизнеса прямо сказали, что уйдут. Все из-за того, что им предоставили выбор покупателей, который был для них неприемлем.

Другой руководитель, работающий с западными компаниями в России, сказал, что настроения заметно изменились.

По его словам, если компании, покинувшие страну в первые недели после полномасштабного вторжения, считали это моральным императивом, то "нынешняя волна – это скорее вопрос о том, действительно ли вам нужно уходить? Хотели бы вы уйти? Некоторые из этих компаний построили четыре, пять заводов за 30 лет. Они не собираются продавать их с 90% скидкой".

СМИ отмечает, Россия сделала выход иностранных компаний очень непростым, введя обязательную 50% скидку на активы из "недружественных" стран, которые продаются российским покупателям, и по меньшей мере 15% налог на выезд. Также было все труднее найти местных покупателей, приемлемых как для продавца, так и для Москвы, и чья деятельность не подпадает под западные санкции, отмечает британское издание.

Среди более чем 2000 компаний, заявивших, что останутся в России, в частности потребительские группы Mondelez, Unilever, Nestlé и Philip Morris, некоторые стали более открытыми по отношению к своим планам.

Некоторые из них уже не считают себя обязанными покидать Россию. Например, компания Avon начала процесс продаж своего российского бизнеса, получила предложения, но решила их не принимать.

Главный исполнительный директор Mondelez недавно заявил FT, что инвесторам "морально безразлично", уйдут ли группы из страны.

В общей сложности с 2022 года в России осталось более 2100 транснациональных корпораций по сравнению с примерно 1600 международными компаниями, которые либо ушли с рынка, либо свернули свою деятельность, пишет британская газета со ссылкой на данные Киевской школы экономики.

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