Известный актер из сериала РФ "Улицы разбитых фонарей" найден мертвым у себя в квартире

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Известный артист из РФ, исполнявший роли в детективных сериалах и задействованный в театре Георгий Николаев ушел из жизни, ему исполнилось 54 года. Тело киноактера нашли в его московском доме.
Георгий Николаев (фото из открытых источников)
Об этом информируют российские СМИ , ссылаясь на сообщения друга Николаева Анатолия Красноповцева. Родные Николаева начали беспокоиться о нем, когда он перестал отвечать на телефонные звонки. Когда его жилье открыли, то внутри нашли уже бездыханное тело звезды детективных сериалов. В настоящее время причину смерти выясняют.
"Когда произошла эта трагедия – тоже пока неизвестно. Семья будет хоронить Георгия в Петрозаводске", — сообщает Анатолий Красноповцев.
Известно, что Георгий Николаев начал работать как актер в театре Петрозаводска, ведь здесь он родился. С 2019 года он начал работать в московском ТЮЗе. Именно в то время, уже живя в Москве, Николаев начал активно сниматься в кино и многих сериалах. Его узнавали по ролям, которые он сыграл в криминальных и детективных сериалах, в частности, в "Улицах разбитых фонарей" .
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ирка бразильских сериалов нашли мертвым, в сундуке под землей. До сих пор родные и друзья звезды питали надежду, что он жив. Тем не менее, выяснилось, что знаменитость жестоко убили. Его труп, неизвестные зарыли глубоко под землю, поместив в сундук. Обнаружили убитого на территории флигеля в Рио-де-Жанейро. Личность удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. Правоохранители установили, что дом, на территории которого обнаружили тело Мачадо, принадлежит женщине. Она сдавала его. Арендатора дома уже считают главным подозреваемым по этому делу.
Обсуждения
Новости