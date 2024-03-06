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Известный актер из сериала РФ "Улицы разбитых фонарей" найден мертвым у себя в квартире

У Георгия Николаева только началась активная карьера в кино и на телевидении

сегодня, 21:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известный артист из РФ, исполнявший роли в детективных сериалах и задействованный в театре Георгий Николаев ушел из жизни, ему исполнилось 54 года. Тело киноактера нашли в его московском доме.

Известный актер из сериала РФ "Улицы разбитых фонарей" найден мертвым у себя в квартире

Георгий Николаев (фото из открытых источников)

Об этом информируют российские СМИ , ссылаясь на сообщения друга Николаева Анатолия Красноповцева. Родные Николаева начали беспокоиться о нем, когда он перестал отвечать на телефонные звонки. Когда его жилье открыли, то внутри нашли уже бездыханное тело звезды детективных сериалов. В настоящее время причину смерти выясняют.

"Когда произошла эта трагедия – тоже пока неизвестно. Семья будет хоронить Георгия в Петрозаводске", — сообщает Анатолий Красноповцев.

Известно, что Георгий Николаев начал работать как актер в театре Петрозаводска, ведь здесь он родился. С 2019 года он начал работать в московском ТЮЗе. Именно в то время, уже живя в Москве, Николаев начал активно сниматься в кино и многих сериалах. Его узнавали по ролям, которые он сыграл в криминальных и детективных сериалах, в частности, в "Улицах разбитых фонарей" .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что из ирка бразильских сериалов нашли мертвым, в сундуке под землей. До сих пор родные и друзья звезды питали надежду, что он жив. Тем не менее, выяснилось, что знаменитость жестоко убили. Его труп, неизвестные зарыли глубоко под землю, поместив в сундук. Обнаружили убитого на территории флигеля в Рио-де-Жанейро. Личность удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. Правоохранители установили, что дом, на территории которого обнаружили тело Мачадо, принадлежит женщине. Она сдавала его. Арендатора дома уже считают главным подозреваемым по этому делу.



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