Известный американский певец регистрирует собственную торговую марку в России: от одежды до концертных туров

Американский музыкант и актер Джаред Лето готовит почву для коммерческой деятельности в стране-агрессоре. Согласно документам, цитируемым российскими медиа, лидер группы Thirty Seconds to Mars подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto.

Под своим брендом артист намерен реализовывать широкий спектр товаров и услуг. В частности, речь идет о продаже дизайнерской одежды, обуви и головных уборов. Кроме ритейла патент охватывает сферу развлечений: организацию концертов, выпуск музыкального контента и производство кинофильмов.

Этот шаг стал продолжением неоднозначной риторики исполнителя. Напомним, во время выступления в Сербии в октябре 2024 года Лето публично выразил приверженность российским фанатам.

"Я почувствовал много российской энергии. Мы с Thirty Seconds to Mars планируем устроить гастроли в России, как только будут решены "проблемы"", – заявил тогда музыкант, назвав полномасштабную войну в Украине только "проблемами".

Хотя артист также упоминал о желании выступить в Киеве, регистрация торговой марки в РФ свидетельствует о его намерениях восстановить полноценную бизнес активность на российском рынке.

