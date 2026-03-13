Известный американский певец регистрирует собственную торговую марку в России: от одежды до концертных туров
Известный американский певец регистрирует собственную торговую марку в России: от одежды до концертных туров

Одежда, обувь и гастроли: Джаред Лето планирует масштабный возврат на российский рынок

13 марта 2026, 21:16
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Американский музыкант и актер Джаред Лето готовит почву для коммерческой деятельности в стране-агрессоре. Согласно документам, цитируемым российскими медиа, лидер группы Thirty Seconds to Mars подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto.

Джаред Лето. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Под своим брендом артист намерен реализовывать широкий спектр товаров и услуг. В частности, речь идет о продаже дизайнерской одежды, обуви и головных уборов. Кроме ритейла патент охватывает сферу развлечений: организацию концертов, выпуск музыкального контента и производство кинофильмов.

Этот шаг стал продолжением неоднозначной риторики исполнителя. Напомним, во время выступления в Сербии в октябре 2024 года Лето публично выразил приверженность российским фанатам.

"Я почувствовал много российской энергии. Мы с Thirty Seconds to Mars планируем устроить гастроли в России, как только будут решены "проблемы"", – заявил тогда музыкант, назвав полномасштабную войну в Украине только "проблемами".

Хотя артист также упоминал о желании выступить в Киеве, регистрация торговой марки в РФ свидетельствует о его намерениях восстановить полноценную бизнес активность на российском рынке.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известный турецкий актер Бурак Озчивит, снискавший мировую славу благодаря роли в сериале "Великий век", в очередной раз продемонстрировал свою приверженность российскому рынку. Артист снова прибыл в Москву, проигнорировав международную изоляцию страны-оккупанта.

В сети появились кадры, на которых Озчивит вместе со своим коллегой Чагри Шенсоем "сфотографировался на фоне Собора Василия Блаженного на Красной площади". Этот визит имеет не только экскурсионную, но и коммерческую цель.



