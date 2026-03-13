Відомий американський співак реєструє власну торгову марку в Росії: від одягу до концертних турів

Американський музикант та актор Джаред Лето готує ґрунт для комерційної діяльності в країні-агресорі. Згідно з документами, які цитують російські медіа, лідер гурту Thirty Seconds to Mars подав заявку на реєстрацію товарного знаку "Jared Leto".

Під власним брендом артист має намір реалізовувати широкий спектр товарів та послуг. Зокрема, йдеться про продаж дизайнерського одягу, взуття та головних уборів. Окрім ритейлу, патент охоплює сферу розваг: організацію концертів, випуск музичного контенту та виробництво кінофільмів.

Цей крок став продовженням неоднозначної риторики виконавця. Нагадаємо, під час виступу в Сербії у жовтні 2024 року Лето публічно висловив прихильність російським фанатам.

"Я відчув багато російської енергії. Ми з Thirty Seconds to Mars плануємо влаштувати гастролі в Росії, як тільки будуть вирішені "проблеми"", — заявив тоді музикант, назвавши повномасштабну війну в Україні лише "проблемами".

Хоча артист також згадував про бажання виступити в Києві, реєстрація торговельної марки в РФ свідчить про його наміри відновити повноцінну бізнес-активність на російському ринку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відомий турецький актор Бурак Озчівіт, який здобув світову славу завдяки ролі у серіалі "Величне століття", вчергове продемонстрував свою прихильність до російського ринку. Артист знову прибув до Москви, проігнорувавши міжнародну ізоляцію країни-окупанта.

У мережі з'явилися кадри, на яких Озчівіт разом зі своїм колегою Чагрі Шенсоєм "сфотографувався на фоні Собору Василія Блаженного на Красній площі". Цей візит має не лише екскурсійну, а й комерційну мету.