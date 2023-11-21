Известный историк рассказал, чьей политике следует Путину



















Известный американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, что президент России Владимир Путин следует Иосифу Сталину, когда пытается уничтожить инфраструктуру Украины, чтобы спровоцировать голод в бедных странах. Как передает портал "Комментарии", об этом Снайдер заявил в своем выступлении на Киевском форуме безопасности.

Тимоти Снайдер сравнил Путина со Сталиным. Фото из открытых источников

Тимоти Снайдер подчеркнул, что Путин пытается показать странам Африки и Азии, что после уничтожения украинской зерновой инфраструктуры он контролирует мировой экспорт продовольствия.

"Путин пытается продемонстрировать лидерам стран Африки и Азии, что имеет власть над голодом, что он будет решать, кому жить, а кому умирать. Это, конечно, очень прямое эхо 1930-х годов и политики Сталина", — заявил американский историк.

По словам профессора, российский президент, как и в прошлом советские власти, считает, что Украины не было, нет и не может быть, а потому все, что делается против украинцев, можно оправдать.

"Сталин и сталинисты были уверены, что есть одно будущее, единый определенный коммунизм, определенный Советский Союз. А потому все, что делалось в Украине, так или иначе, было ими оправдано", — подчеркнул Тимоти Снайдер.

По словам историка, одной из причин голодомора, из-за которого погибли миллионы украинцев, была масштабная ложь, которой российская пропаганда продолжает пользоваться по сей день.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гибридная война на российско-финской границе является частью большего плана Владимира Путина, утверждает американский Институт изучения войны. Согласно анализу института, в планах Кремля – отвлечь внимание от Украины и развалить НАТО.

