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Известный российский актер получил повестку и заявил, что готов воевать против украинцев

Стас Румянцев готов отправиться на войну против Украины

сегодня, 16:22 comments2048
Автор:

Лиля Воробьева
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Популярный российский актер Стас Румянцев, известный по фильмам "Майя", "Большая игра", "За первого встречного", "За час до рассвета" получил повестку, пошел в военкомат и стал на учет. Об этом он написал в социальной сети Instagram.

Известный российский актер получил повестку и заявил, что готов воевать против украинцев

Стас Румянцев (фото из открытых источников)

В своем сообщении Стас Румянцев заявил, что все решится 28 сентября после решения медицинской комиссии.

"Время непростое и непонятно, может все решится, а может, все там скоро будем, кто еще остался здесь в России. Не осуждайте и простите мне мое решение! Все, кто меня любит. Я вас тоже люблю. Пришла повестка вчера, была в военкомате", — сообщил российский актер.

Также он признался, что имеет военный опыт, ведь раньше актер был моряком и служил на корабле.

Кроме того, Румянцев сообщил, что из Москвы его переведут в Кантемировскую танковую дивизию. А еще он отметил, что готов взять в руки автомат для убийства и лопату, чтобы рыть окопы.

Известный российский актер получил повестку и заявил, что готов воевать против украинцев - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в известный российский путинист разозлился из- за повестки зятю . Популярный в России продюсер Иосиф Пригожин, поддерживающий войну в Украине, посетовал, что его зятю, у которого месяц назад родился ребенок, пришел повестка. Издание рассказывает, что Пригожин неожиданно оказался противником мобилизации, но только после того, как его родные затронули этот вопрос. Ранее продюсер уже говорил, что молодые люди в России начали получать повестки. Такая позиция Пригожина может быть вызвана тем, что он понимает, что есть очень большой риск, что зять его не вернется обратно в Россию после участия в так называемой спецоперации Кремля в Украине, где погибает очень много российских военных.



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