Александр Буйнов еще раз пожаловался на ухудшение самочувствия. После гастролей певцу стало плохо, он подумал, что переустал в связи с насыщенным графиком. Далее в российской знаменитости поднялась высокая температура, и он поехал к медикам.

Александр Буйнов (фото из открытых источников)

Врачи сначала сказали, что у Буйнова – пневмония. Как сообщают, этот сторонник Путина уже немало времени борется с онкологией и его организм от этого ослаблен.

Как сообщил директор звезды Сергей Пудовкин, после тщательной диагностики пневмонию исключили. В этот раз Александр Буйнов отделался обычным ОРВИ, теперь он дома и восстанавливает силы после заболевания, информируют российские СМИ .

"На спортивные процедуры он ходит всю жизнь, а что касается врачей, то, конечно, консультация была проведена. Вот я говорю, что подозрение было на более серьезный диагноз, но все закончилось хорошо, так что, думаю, малина будет в приоритете", – сказал директор артиста.

При этом Александр Буйнов ранее заявил, что готов идти воевать и выжидает подходящий случай, чтобы пойти стрелять в украинцев.

"Я никому не говорил, что когда началась "спецоперация", я сначала вынашивал мысль, а потом у друзей, которые по госпиталам все, спросил: "Может ли мне что-то там? Я же лейтенант в запасе". Он говорит: "Саня, тебе сколько лет?"- рассказал Буйнов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка сдала мужчину в клинику . Еще одна поклонница Путина Лера Кудрявцева в начале года сообщала о том, что разорвала отношения с мужем Игорем Макаровым. Причина – его зависимость от алкоголя.

При этом о лечении мужа Кудрявцева сообщила с определенным намеком, выделив слово санаторий кавычками. Пользователи предполагают, что Макаров находится на реабилитации от алкогольной зависимости.

