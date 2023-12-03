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Известный российский рэпер попал в серьезное ДТП (ФОТО)

Машину рэпера Басты занесло в сугроб после столкновения

3 декабря 2023, 23:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Известный рэпер и бывший украинец Баста недавно стал жертвой жестокого дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге. Баста на своем автомобиле Maybach столкнулся с водителем Kia.

Известный российский рэпер попал в серьезное ДТП (ФОТО)

Рэпер Баста (фото из открытых источников)

Во время столкновения авто рэпера вынесло в сугроб, но ни он, ни другой водитель авто не пострадал.


При этом Василий Вакуленко (настоящая фамилия рэпера) находился на заднем сидении Maybach во время столкновения на участке Южной дороги. Это обстоятельство спасло ему жизнь.

Еще российские издания информируют, что после происшествия рэпер направился в ресторан, а позже уехал на другом авто.

Все произошло после окончания концерта Басты – примерно в 22:30. Тогда он уехал от "Газпром Арены" после своего выступления в Питере, где находились 64 тысячи человек.

Сам Баста родился и вырос в Украине. Рэпер выступал с частыми концертами и собирал аншлаги. Но этого артисту оказалось мало. Баста поехал в Россию.

Сейчас о полномасштабной российской войне он хранит молчание. Но после 2014 года он несколько раз ездил на территорию незаконно аннексированного Крыма.

Два года назад рэпер приезжал на родину, там в ресторане возник инцидент между посетителем и охраной рэпера. В 2022 году у бывшего украинца планировалось концерт в Украине, но активисты его сорвали.

Известный российский рэпер попал в серьезное ДТП (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что разбившейся в ДТП российской певице стало хуже. Появились новые сообщения о самочувствии российской исполнительницы Лады Дэнс, которая недавно стала жертвой автоаварии. Знаменитость, которая до этого ехала на временно оккупированные территории нашей страны со своими пропагандистскими выступлениями, едва дышит.


 



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