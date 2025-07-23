К чему готовится Кремль: кого Путин отдал приказ зачищать в РФ

В Российской Федерации развернули кампанию против лояльных националистов, которые ранее активно поддерживали полномасштабное вторжение путинской армии в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, зачищать радикально настроенных националистов начал аппаратчик Путина Сергей Кириенко.

Андрей Коваленко пояснил, что Кириенко отвечает за информационные операции против Украины и пытается взять под полный контроль региональную вертикаль власти.

"Он готовит атаку на движение "русская община" — одну из немногих ультраправых структур, которая поддерживала войну. Это не единичный инцидент", — сообщил глава ЦПД.

Он отмечает, параллельно Верховный суд РФ принял решение о ликвидации партии Сергея Бабурина, которая долгое время выполняла роль "правого крыла" имперской идеологии.

Коваленко отметил, что даже преданность и готовность поддержать самые абсурдные идеи Кремля больше не спасает – Путин требует полного подчинения. Любая самодеятельность, даже в рамках так называемого "русского мира", расценивается как угроза.

"Показательно, что атакуют именно сейчас: режим готовится к турбулентности. После провальной СВО, "патриоты России" могут вернуться с фронта с новыми амбициями — и это уже прямая угроза вертикали власти", — пояснил глава ЦПД.

По его словам, ситуация свидетельствует о страхе Кремля потерять контроль даже над радикальными сторонниками, поэтому "Кремль съедает своих".

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным состоится после согласования меморандумов обеих сторон. По его словам, в противном случае нет смысла для встреч лидеров обеих стран.



