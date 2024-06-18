Кадровые чистки в Кремле: Путин назначил свою родственницу в Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин делает кадровые перестановки в руководстве РФ. После недавнего увольнения Шойгу с должности главы Минобороны РФ еще четыре заместителя министра потеряли свои должности. Одно из этих мест заняла родственница Путина – Анна Цивилева.



Родственница Путина – Анна Цивилева. Фото из открытых источников

Путин своим указом от 17 июня уволил Руслана Каликова, Николая Панкова, Татьяну Шевцову и Павла Попова с должности заместителей министра обороны РФ. Вместо этого новым указом российский диктатор назначил на эти места Павла Фрадкова, который оказался сыном бывшего премьер-министра и главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, а также Анну Цивилеву — двоюродную племянницу Путина, родство которой с главой Кремля тщательно скрывается.

Анна Цивилева – это жена Сергея Цивилева, который был губернатором Кемеровской области с 2018 по 2024 год, а с мая этого года обнял посуду министра энергетики. Супруги разбогатели во времена правления Путина. Особенно умножив свое состояние в 2012 году, когда связанный с Кремлем олигарх Геннадий Тимченко продал Цивилевой за символическую цену акции группы "Колмар", работающей в угольной промышленности.

Новые указы Путина – очередное кадровое изменение в российском Министерстве обороны и вооруженных силах за последние месяцы. В конце апреля и первой половине мая по обвинению в коррупции задержали заместителя министра Тимура Иванова, а затем и ответственного за кадры в министерстве Юрия Кузнецова. В тот же период, 12 мая, Путин отправил в отставку Сергея Шойгу, возглавлявшего министерство с 2012 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили на реакцию Зеленского по условиям Путина по переговорам по Украине, которые украинский президент назвал "капитуляцией".

Также "Комментарии" писали о том, что известно об Андрее Белоусове, который сменил Сергея Шойгу в должности министра обороны РФ.