Кадровые перестановки в Минобороны РФ – попытка оправдать поражение

Вроде бы неспособное командование привело к поражениям российской армии, и потому кадровые ротации смогут улучшить положение ВС РФ. Об этом в Телеэфире заявил генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, пишут "Комментарии".



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“По результатам у них получается, что нужно уже переходить от специальной военной операции, потому что по характеристикам это уже не операция, а война. И нужно как-то оправдываться или объяснять достижениями", — говорит эксперт.

Он напомнил, что Герасимов проводил блицкриг – первую неудачную наступательную операцию на севере Украины.

“За неделю было понятно, что нет Киева за три дня и всей Украины за неделю. И это для них был шок. Там посадили, арестовали ФСБшников, отчасти начали разбираться. Ну и Герасимова на время было устранено”, — отметил Романенко.

Генерал-лейтенант запаса отметил, что почти за год войны рашисты так и показали результаты на поле боя, а все громкие наступательные операции проводились с участием бойцов Пригожина и Кадырова.

“Я думаю, что это у Герасимова последний военно-политический шанс. Ему дали возможность себя как-то обнаружить или все будет повешено на него, как и в начале. Суровикина оставили под рукой заместителем, чтобы совсем не проиграть группировкой Пригожина и Кадырова”, — считает эксперт.

Романенко добавил, что частое изменение руководства свидетельствует об ошибках Российской Федерации в ведении войны.

Чтобы серьезно руководить во время войны группировками войск, нужна стабильность, нужна команда, а не только один полководец или начальник. Этого не наблюдается, а это конкретные законы подготовки и ведения войны. И здесь они испытывают управленческие ошибки. Чем больше они ошибаются, тем лучше нам”, — подытожил Романенко.

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