Кадыров набросился на российских солдат: какая причина

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров неожиданно жестко раскритиковал российских окупантов, жалующихся на "снарядный голод" и посоветовал им "терпеть" нехватку боеприпасов. Об этом Кадыров написал в своем Telegram.

Рамзан Кадыров (фото из открытых источников)

Вероятно, его разозлил тот факт, что боевики частной военной компании "Вагнер" постоянно жалуются на эту проблему.

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Он заявил, что "у хорошего солдата патроны не могут закончиться внезапно", и что о таких вещах нужно предупреждать раньше времени.

"Закончились патроны? А почему заранее не предупредил офицера, что они заканчиваются? У хорошего бойца патроны внезапно не заканчиваются. Терпи теперь хотя бы сутки", – написал Кадыров.

Кроме этого, Кадыров еще и набросился на россиян, публично говорящих об этой проблеме, публикуя о ней информацию в соцсетях. По его мнению, "внутренние вопросы не нужно разбрасывать по соцсетям".

А еще – изрядно досталось тем российским оккупантам, которые жалуются на условия на фронте. Кадыров заявил, что на фронте "не может быть всего достаточно".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин встретился с Кадыровым на фоне слухов о проблемах со здоровьем главы Чечни . На прошлой неделе СМИ обращали внимание на то, что Рамзан Кадыров в последнее время существенно поправился, а также на то, что в феврале он не посетил собрание по случаю послания Путина Федеральному собранию в Москве. Возможной причиной этого называли проблемы со здоровьем главы Чечни. Кадыров на встрече в понедельник в Кремле сказал, что благодаря Путину в республике "все очень неплохо" и попросил разрешения "похвастаться", после чего зачитал с карточек информацию о передовых позициях Чечни в реализации госпрограмм.