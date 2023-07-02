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Кадыров находится в предсмертном состоянии и уже не разговаривает – чеченская оппозиция

Чеченский диссидент Тумсо Абдурахманов утверждает, что Кадыров, возможно, проживает в последние дни.

сегодня, 10:45
Автор:
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Slava Kot
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Кадыров находится в предсмертном состоянии и уже не разговаривает – чеченская оппозиция

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Чеченский оппозиционный блоггер и лидер партии Чеченской республики Ичкерия "Noxçiyçönan Az" Тумсо Абдурахманов заявил о, возможно, последних днях Рамзана Кадырова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социальные сети чеченского оппозиционера.


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Неподтвержденные слухи об ухудшении здоровья чеченского лидера Рамзана Кадырова начали активно появляться в начале марта. Тогда внимание привлекли резкие внешние изменения у Кадырова – его тело прибавило вес, а лицо выглядело раздутым.

Теперь чеченский диссидент Тумсо Абдурахманов указывает новую информацию о состоянии здоровья Кадырова.

"Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает. Почки окончательно отказали, диализ не помогает. Не исключено, что это последние дни", — пишет в своих соцсетях Абдурахманов.

Напомним, что политический активист Тумсо Абдурахманов критикует деятельность Рамзана Кадырова и пользуется большой популярностью среди чеченской оппозиции. На его соцсети подписаны сотни тысяч пользователей, а Youtube-канал имеет около 500 млн подписчиков.

На Тумсо Абдурахманова было совершено несколько покушений, в частности в 2020 году в его квартиру проник убийца, однако чеченскому блоггеру удалось обезвредить нападающего. Шведский суд приговорил злоумышленника к 10 годам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин показал возможного преемника Рамзана Кадырова.

Также "Комментарии" писали о чеченском лидере Рамзане Кадырове, который обратился с просьбой о помощи в украинскую разведку. За это чеченец обещает большое вознаграждение.



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Источник: https://t.me/abusaddamshishani/5588
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