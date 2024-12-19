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Кадыров обратился к Путину с циничной просьбой, которая касается убийства мирных украинцев

Кадыров публично обратился к Путину с просьбой, которая касается войны в Украине

сегодня, 15:30
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Ткачик Олеся

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на обращение кремлевского диктатора Владимира Путина к представителям Запада организовать дуэль и выбрать для поражения ракетой "Орешник" цели в Киеве.

Кадыров обратился к Путину с циничной просьбой, которая касается убийства мирных украинцев

Рамзан Кадыров

В частности, Кадыров предложил свою помощь в выборе объекта для нанесения удара.

"Президент РФ ответил в свойственной только ему манере — предложил Западу выбрать объект в Киеве и попробовать перехватить удар "Орешника"... Можно я выберу, Владимир Владимирович?" — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ проходит цирк под названием общения диктатора Путина с народом. Во время общения он затруднился ответить на вопрос, когда же РФ завершит "специальную военную операцию" в Украине, которая должна была быть молниеносной, однако длится уже почти три года. Путин заявил, что в этом сложном вопросе нельзя загадывать заранее. Впрочем, по его словам, Россия вроде бы все же движется к тому, чтобы все первоочередные цели РФ в рамках "СВО" были выполнены.

Также "Комментарии" рассказывали, что Путин во время прямой линии с народом предложил странам Запада провести так называемую высокотехнологичную дуэль в виде обстрелов столицы Украины. В частности, Путин заявил, что якобы нет никаких шансов сбить российские ракеты "Орешник". По его словам, он может якобы это доказать.

"А западные эксперты, которые так считают, пусть предложат нам и тем на Западе, кто им платит за их анализ, провести технологический эксперимент. Скажем, высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточят туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет", — заявил кремлевский диктатор.




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Источник: https://t.me/RKadyrov_95/5351
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