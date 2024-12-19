Кремлевский диктатор Владимир Путин во время прямой линии с народом предложил странам Запада провести так называемую высокотехнологичную дуэль в виде обстрелов столицы Украины.

Владимир Путин

В частности, Путин заявил, что якобы нет никаких шансов сбить российские ракеты "Орешник". По его словам, он может якобы это доказать.

"А западные эксперты, которые так считают, пусть предложат нам и тем на Западе, кто им платит за их анализ, провести технологический эксперимент. Скажем, высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточят туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет", — заявил кремлевский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ проходит цирк под названием общения диктатора Путина с народом. Во время общения он затруднился ответить на вопрос, когда же РФ завершит "специальную военную операцию" в Украине, которая должна была быть молниеносной, однако длится уже почти три года. Путин заявил, что в этом сложном вопросе нельзя загадывать заранее. Впрочем, по его словам, Россия вроде бы все же движется к тому, чтобы все первоочередные цели РФ в рамках СВО были выполнены.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что Путин также затруднился ответить на вопрос, когда Россия сможет освободить территории Курской области от Сил обороны Украины. По его словам, ВСУ все же впоследствии покинут территории Курщины. "Я сейчас не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют ВСУ с территории Курской области. Ребята воюют. Вот сейчас идет бой. И бои серьезные", — сказал Путин. При этом диктатор выразил ничем необоснованную уверенность в том, что территории Курской области все же будут уволены. Путин пообещал россиянам, что восстановит жилье местным жителям Курской области.



