Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своих соцсетях видео с якобы украинским военным, которого в Курской области взяли в плен.

Рамзан Кадыров

Кадыров рассказал, что плененный украинский военнослужащий при отступлении в Суджанском районе якобы "нарвался на мину и получил ранение в ногу". Украинского военного нашли и подобрали российские связисты, утверждает глава Чечни.

"По сути, наши ребята подарили украинцу, который пришел на нашу землю, чтобы их убивать, вторую жизнь", — заявил Кадыров.

При этом известно, что Кадыров и его войска являются мастерами создания постановочных видео.

Кроме того, глава Чечни пафосно рассказал о том, что с Россией лучше жить в мире и даже обратился к украинским военным с предложением сдаваться в плен.

"Самый лучший выбор у военнослужащих ВСУ сейчас — это сдаться в плен нашим воинам. Ведь лучше жить по соседству с Россией в мире и согласии, чем воевать с ней. Итог такого противостояния заведомо известен — любой враг и агрессор потерпит поражение, если покусится на государственный суверенитет России", — заявил Кадыров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Россия полностью контролирует ситуацию в Курской области. Более того, по его информации, якобы там полностью изолированы Силы обороны. Он соврал о том, что "управление украинской группировкой утрачено". Помимо этого, Путин утверждает, что украинские военные уже не смогут выйти из Курской области большими группами, как делали это раньше. При этом он добавил, что якобы бойцы ВСУ пытаются выбраться из Курской области малыми группами, но безуспешно.



