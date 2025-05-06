Кадыров объяснил свои слова об отставке: он вспомнил о Путине

Рамзан Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности лидера Чечни, а вместо этого нашли человека со своим видением. Однако вскоре после огласки Кадыров опубликовал новое сообщение в котором заметил, что его не так поняли.

Рамзан Кадыров. Фото с открытых источников

Рамзан Кадыров заявил, "прошу, чтобы меня уволили с должности" и добавил, что "надеюсь, что мою просьбу поддержат". Вскоре чеченский лидер опубликовал в Telegram новое сообщение, в котором подробнее попытался объяснить свое заявление.

"Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, останусь ли я в должности главы Чеченской Республики или нет", — отметил Кадыров.

По словам Кадырова, решение о его увольнении может принять только российский диктатор Владимир Путин. Чеченский боевик считает, что он сам не может уйти со своего поста.

"Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин", — пишет Кадыров.

Лидер Чечни добавил, что считает себя "командным человеком" и в случае получения приказа будет его выполнять.

За последние 10 лет Кадыров еще не менее пяти раз говорил о своей отставке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сын Кадырова попал в Книгу рекордов за неожиданные заслуги. Это произошло после того, как он избил мужчину в СИЗО, палившего Коран.

Также "Комментарии" писали о том, сколько родственников Кадырова руководят Чечней. Оказалось, что 30 человек близких по крови к Кадырову находятся во власти в Чечне.