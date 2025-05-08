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Кадыров остается: почему Путин решил оставить его у власти

Путин решил сохранить Кадырова на посту главы Чечни

8 мая 2025, 13:27
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Ткачик Олеся

Глава Чечни Рамзан Кадыров остается у власти. По крайней мере, он об этом сам заявил после того, как провел встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Кадыров остается: почему Путин решил оставить его у власти

Рамзан Кадыров

Кадыров сообщил, что Путин ему якобы сказал, что им вместе еще дескать работать и работать. Помимо этого, глава Чечни заявил, что слухи о том, что он сам сильно болеет и даже может умереть, якобы сильно преувеличены.

На эту информацию отреагировал российский политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, он не удивился сообщению о том, что Путин не отпустил Кадырова.

"Как заметил мне вчера один проницательный участник российского политического процесса: "Главный принцип Путина — "с кем пришёл, с тем и умру". Будь его воля — он бы и Шрёдера с Биллом Клинтоном не отпустил бы", — отметил Галлямов.

Также россияне называют Кадырова "пехотинцем Путина", подчеркивая, что он должен умереть в строю. Помимо этого, некоторые иронизируют, что теперь "вся надежда на Аллаха".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы его освободили от должности. Таким образом Кадыров прокомментировал слухи, согласно которым он может уйти в отставку. Помимо этого, он также поделился мыслями о своем возможном преемнике. Кадыров заявил, что новый человек будет принимать новые иницативы.

Также "Комментарии" рассказывали о "хитром замысле" Кадырова, который заговорил о своей отставке. В последнее время отношения Путина и Кадырова были не лучшими. В конце концов, в последнем интервью Путин довольно жестко прошелся по героической роли псковских десантников в чеченской войне. Кадырову нужна публичная реакция Кремля на его слова. В противном случае, те, кому он обеспечивает "крышу", могут начать выходить из-под контроля.






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Источник: https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid02cS8LUkH3KQwXo1aBVN8C2C1KvcZUmX1gejUzcEvfDdJJo7LU1EVhgyyxFT2NXyG4l
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