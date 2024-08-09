Кадыров отреагировал на события на Курщине: сказал, когда остановят ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал операцию ВСУ в Курской области.

Рамзан Кадыров

При этом он выразил уверенность в том, что скоро продвижение украинских военных остановят.

"Подождите два-три дня, будут хорошие результаты", — заявил Кадыров.

До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов утверждал, что у российской армии достаточно сил и средств для того, чтобы остановить украинские войска на Курском направлении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа украинские войска начали операцию в Курской области. При этом известно, что защищать границу от прорыва должны были войска "Ахмат", но они первыми бежали с позиций, чем вызвали шок среди россиян.

При этом в Госдуме утверждают, что в связи с событиями в Курской области Россия не намерена обращаться за помощью к государствам ОДКБ. Также якобы в РФ не намерены объявлять и дополнительную мобилизацию, поскольку контрактников в армии вполне хватает.

К слову, по информации западных СМИ, якобы российская разведка предупреждала военных, что Украина готовит вторжения. Но якобы начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов ее серьезно нет воспринял и не доложил Путину. Как результат, Россия оказалась полностью не готовой к вторжению ВСУ, которые начали занимать российские села.

При этом есть информация о том, что, возможно, операцию в Курской области спланировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Что-то подобное он планировал, когда ВСУ с блеском отбили оккупированные территории в Харьковской области.

В то же время в Украине уже предлагают России свой мирный план. Например, для скорейшего мирного разрешения конфликта по дипломатическому пути, кремлевская хунта должна немедленно вывести российские войска с территории Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей в пределах административных границ этих территориальных единиц. А также выйти из ШОС и ОДКБ.



