Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на распространяющиеся сетью сообщения о якобы готовности чеченских подразделений отправиться в Иран для защиты страны от возможной наземной операции США. По его словам, хотя он солидарен с Тегераном в противостоянии с Западом, действия иранской стороны вызывают у него серьезные вопросы.

Кадыров подчеркнул, что гипотетическое участие его бойцов в конфликте было бы возможным только при прямой войне Ирана исключительно против Израиля и Соединенных Штатов. Однако текущая ситуация, где под ударом оказываются соседние исламские государства, изменяет его отношение.

"Вне всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана по одному "но" — я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива", — заявил Кадыров.

Он отметил тесные связи с лидерами ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейна, назвав эти отношения "братскими". Глава Чечни выразил обеспокоенность тем, что иранские атаки затрагивают третьи стороны, не являющиеся прямыми участниками конфликта.

"Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта", — резюмировал он, дав понять, что поддержка Ирана не является безоговорочной из-за угрозы для его союзников в регионе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские пограничники незадолго до полномасштабного вторжения России перехватили тревожное сообщение командира чеченского подразделения, размещенного в Беларуси. В нем он докладывал председателю Чечни Рамзану Кадырову, что его бойцы уже прибыли на позиции и скоро будут в Киеве. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.