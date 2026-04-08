logo_ukra

BTC/USD

71364

ETH/USD

2209.83

USD/UAH

43.38

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Кадиров пішов проти Путінна: як пояснив свою позицію щодо конфлікту
commentss НОВИНИ Всі новини

Кадиров пішов проти Путінна: як пояснив свою позицію щодо конфлікту

8 квітня 2026, 21:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава Чечні Рамзан Кадиров відреагував на повідомлення, що ширяться мережею, про нібито готовність чеченських підрозділів вирушити до Ірану для захисту країни від можливої наземної операції США. За його словами, хоча він солідарний із Тегераном у протистоянні з Заходом, дії іранської сторони викликають у нього серйозні запитання.

Кадиров підкреслив, що гіпотетична участь його бійців у конфлікті була б можливою лише за умови прямої війни Ірану виключно проти Ізраїлю та Сполучених Штатів. Проте поточна ситуація, де під ударом опиняються сусідні ісламські держави, змінює його ставлення.

"Без жодного сумніву, особисто я підтримую бік Ірану за одним "але" — я не підтримую удари Ірану по мирних об'єктах та цивільній інфраструктурі арабських країн Перської затоки", — заявив Кадиров.

Він наголосив на своїх тісних зв’язках із лідерами ОАЕ, Саудівської Аравії та Бахрейну, назвавши ці стосунки "братніми". Глава Чечні висловив стурбованість тим, що іранські атаки зачіпають треті сторони, які не є прямими учасниками конфлікту.

"Мені глибоко неприємно спостерігати, як мирні жителі цих та інших третіх країн стають безневинними жертвами конфлікту", — резюмував він, давши зрозуміти, що підтримка Ірану не є беззастережною через загрозу для його союзників у регіоні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські прикордонники незадовго до повномасштабного вторгнення Росії перехопили тривожне повідомлення командира чеченського підрозділу, розміщеного у Білорусі. У ньому він доповідав голові Чечні Рамзану Кадирову, що його бійці вже прибули на позиції і незабаром будуть у Києві. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини