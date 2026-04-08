Кадиров пішов проти Путінна: як пояснив свою позицію щодо конфлікту

Глава Чечні Рамзан Кадиров відреагував на повідомлення, що ширяться мережею, про нібито готовність чеченських підрозділів вирушити до Ірану для захисту країни від можливої наземної операції США. За його словами, хоча він солідарний із Тегераном у протистоянні з Заходом, дії іранської сторони викликають у нього серйозні запитання.

Кадиров підкреслив, що гіпотетична участь його бійців у конфлікті була б можливою лише за умови прямої війни Ірану виключно проти Ізраїлю та Сполучених Штатів. Проте поточна ситуація, де під ударом опиняються сусідні ісламські держави, змінює його ставлення.

"Без жодного сумніву, особисто я підтримую бік Ірану за одним "але" — я не підтримую удари Ірану по мирних об'єктах та цивільній інфраструктурі арабських країн Перської затоки", — заявив Кадиров.

Він наголосив на своїх тісних зв’язках із лідерами ОАЕ, Саудівської Аравії та Бахрейну, назвавши ці стосунки "братніми". Глава Чечні висловив стурбованість тим, що іранські атаки зачіпають треті сторони, які не є прямими учасниками конфлікту.

"Мені глибоко неприємно спостерігати, як мирні жителі цих та інших третіх країн стають безневинними жертвами конфлікту", — резюмував він, давши зрозуміти, що підтримка Ірану не є беззастережною через загрозу для його союзників у регіоні.

