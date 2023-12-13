Кадыров пожалел, что его сын не убил задержанного за сожжение Корана

Глава Чечни и по совместительству главный "пехотинец Путина" Рамзан Кадыров заявил, что было бы хорошо, если бы его сын Адам убил задержанного за сожжение Корана россиянина Никиту Журавеля. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Осторожно, новости", передает портал "Комментарии".

Кадыров похвалил сына. Фото из открытых источников

Как известно, в сентябре Рамзан Кадыров опубликовал в социальных сетях видео, записанное в СИЗО, как Кадыров-младший избивает Журавеля. Глава Чечни одобрительно отреагировал на поступок сына. Российские силовики проигнорировали явное нарушение законодательства сыном чеченского вожака.

Рамзан Кадыров еще раз похвалил сына Адама за избиение под наблюдением охранников беззащитного Никиту Журавеля. При этом глава Чечни заявил, что "было бы хорошо", если бы его сын убил задержанного за сожжение Корана россиянина.

"Наказывать Адама? За что наказывать? За то, что он агента Журавеля избил? Было бы хорошо, если бы он убил его. У меня одно желание, одна мечта, когда я вспоминаю тех, кто сжигает Коран, — чтобы они понесли наказание", – заявил Рамзан Кадыров.

Главарь Чечни также сказал, что считает поступок сына правильным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российского диктатора Владимира Путина, которого Международный уголовный суд признал военным преступником, во время визита в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты сопровождал вожак Чечни Рамзан Кадыров и его прихвостни, известные в прессе как "кадыровцы". По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, Путин посещал арабские страны в сопровождении главы Чечни и "кадыровцев" из-за страха за свою жизнь. По этой же причине, считает политолог, в ходе полета российского диктатора его борт охраняли российские истребители.

