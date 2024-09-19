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Кадыров пожаловался, что Маск "сломал" его игрушку

Кадыров признался, что ему пришлось "отбуксировать" железного коня

19 сентября 2024, 22:50
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Лиля Воробьева

  Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск дистанционно деактивировал автомобиль Cybertruck, который, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, когда-то был ему подарен. Кадыров, известный своей поддержкой действий России, выразил свое недовольство в Telegram, заявив, что Маск поступил несправедливо, деактивировав вооруженное и отправленное на фронт авто.

Кадыров пожаловался, что Маск "сломал" его игрушку

Кадыров заявил, что Маск деактивировал его машину (фото из открытых источников)

"Илон Маск поступил некрасиво. Сначала дарит от души дорогие подарки, а затем отдаленно отключает их", — написал Кадыров. Он также упомянул, что "Кибертрак", вооруженный пулеметом, хорошо выполнял свои боевые задачи, демонстрируя высокую маневренность и защиту экипажа. Однако Маск решил дистанционно отключить авто, заставив чеченских военных буксировать его.

Кадыров назвал такое поведение "не по-мужски" и выразил свое возмущение по поводу этого инцидента, риторически обращаясь к Маске: "Ну как так, Илон? Разве так делается?"

Напомним, что "Комментарии" писал о том, что Кадыров поблагодарил Маску за его разработки, которые помогают России на войне в Украине. Лидер Чечни Рамзан Кадыров продолжил диалог с Илоном Маском и после слов благодарности за "подаренный" автомобиль Tesla Cybertrack поблагодарил американского миллиардера за терминалы интернет-связи Starlink. По его словам, они помогают России в войне в Украине.

Рамзан Кадыров в социальной сети отреагировал на сообщение Маска, в котором тот отрицает, что дарил чеченскому боевику Cybertrack. Кадыров поблагодарил Маску за Starlink, которые его бойцы используют на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Маска на слова Кадырова. Американский миллиардер Илон Маск отрицает , что дарил чеченскому боевику Рамзану Кадырову автомобиль Tesla Cybertrack. Маск назвал эту информацию "удивительной".



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Источник: https://t.me/RKadyrov_95/5103
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