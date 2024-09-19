Кадыров пожаловался, что Маск "сломал" его игрушку

Миллиардер и основатель Tesla Илон Маск дистанционно деактивировал автомобиль Cybertruck, который, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, когда-то был ему подарен. Кадыров, известный своей поддержкой действий России, выразил свое недовольство в Telegram, заявив, что Маск поступил несправедливо, деактивировав вооруженное и отправленное на фронт авто.

Кадыров заявил, что Маск деактивировал его машину (фото из открытых источников)

"Илон Маск поступил некрасиво. Сначала дарит от души дорогие подарки, а затем отдаленно отключает их", — написал Кадыров. Он также упомянул, что "Кибертрак", вооруженный пулеметом, хорошо выполнял свои боевые задачи, демонстрируя высокую маневренность и защиту экипажа. Однако Маск решил дистанционно отключить авто, заставив чеченских военных буксировать его.

Кадыров назвал такое поведение "не по-мужски" и выразил свое возмущение по поводу этого инцидента, риторически обращаясь к Маске: "Ну как так, Илон? Разве так делается?" Напомним, что "Комментарии" писал о том, что Кадыров поблагодарил Маску за его разработки, которые помогают России на войне в Украине. Лидер Чечни Рамзан Кадыров продолжил диалог с Илоном Маском и после слов благодарности за "подаренный" автомобиль Tesla Cybertrack поблагодарил американского миллиардера за терминалы интернет-связи Starlink. По его словам, они помогают России в войне в Украине. Рамзан Кадыров в социальной сети отреагировал на сообщение Маска, в котором тот отрицает, что дарил чеченскому боевику Cybertrack. Кадыров поблагодарил Маску за Starlink, которые его бойцы используют на войне в Украине. Также "Комментарии" писали о реакции Маска на слова Кадырова. Американский миллиардер Илон Маск отрицает , что дарил чеченскому боевику Рамзану Кадырову автомобиль Tesla Cybertrack. Маск назвал эту информацию "удивительной".

