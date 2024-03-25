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Кадыров пригрозил российским ультранационалистам: что произошло

Аналитики ISW отмечают, что Кадыров пригрозил российским ультранационалистам после атаки на "Крокус"

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил обеспокоенность из-за реакции российских ультранационалистов на нападение на "Крокус Сити Холл". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Институт изучения войны (ISW).

Кадыров пригрозил российским ультранационалистам: что произошло

Рамзан Кадыров. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, глава Чечни считает, что масштаб атаки "гораздо больше и глубже", чем сама атака, поскольку враги России пытаются подорвать Россию, пропагандируя национализм. 

Рамзан Кадыров заявил, что Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной, но "лжепатриоты" пытаются играть на эмоциях людей и "призывают к фашистским методам". Он также пригрозил "коротким разговором" с разжигателями межнационального конфликта. 

Эксперты ISW предполагают, что Кадыров обращался к российским ультранационалистам, которые использовали нападение на "Крокус Сити Холл", чтобы выразить враждебность к неэтническим русским меньшинствам и мигрантам в России.

Аналитики напоминают, что ранее Рамзан Кадыров был в центре громких межэтнических и религиозных скандалов, что, вероятно, помешало его попыткам балансировать между отстаиванием исламских ценностей Чечни и поддержкой все более ультранационалистического Кремля.

Отметим, в городе Красногорск в Подмосковье произошел теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", где во время стрельбы и пожара погибли десятки человек. Главное управление разведки Минобороны Украины уверено, что за происшедшим стоят российские спецслужбы, которые действовали по личному распоряжению диктатора Владимира Путина. В подобном ключе высказался наш МИД, предположив, что таким образом путинский режим хочет повысить антиукраинскую истерию в российском обществе, создать условия для усиления мобилизации, дискредитировать Украину в глазах международного сообщества. Что можно сказать о теракте, его возможных исполнителях и последствиях на данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-24-2024
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