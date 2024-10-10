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Кадыров против Керимова: как конфликт может свергнуть режим Путина

Угрозы чеченца Кадырова сенатору Дагестану Керимову свидетельствуют о шаткой власти Путина в России.

сегодня, 17:15
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Slava Kot

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично объявил о "кровной мести" сенатору от Дагестана миллиардеру Сулейману Керимову, а также депутатам от Ингушетии и Башкирии Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбаеву. В Центре противодействия дезинформации считают, что такие заявления Кадырова могут перерасти в межнациональную стычку.

Кадыров против Керимова: как конфликт может свергнуть режим Путина

Кадыров и Путин. Фото из открытых источников

Между чеченским лидером Рамзаном Кадыровым и миллиардером Сулейманом Каримовым возник спор за власть над маркетплейсом Wildberries, оказавшимся под контролем последнего. В результате Кадыров набросился с угрозами на российского сенатора.

В Центре противодействия дезинформации указывают, что "россияне шокированы публичными угрозами" от Кадырова, которые "могут перерасти в межнациональную стычку".

"Выход криминальных разборок на государственный уровень в РФ – это прямое следствие политики, которой российский диктатор Путин десятилетиями соблюдал к Чечне. В обмен на показательную лояльность Кадырову разрешалось делать на территории Чечни все", — сообщает ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что российский диктатор Владимир Путин оказался в шаткой ситуации из-за спора Кадырова и Керимова.

"Эта ситуация ярко показала, что так называемая стабильность, которую кремль "продавал" россиянам в обмен на абсолютную власть, на самом деле очень шаткая. Шаткий также и авторитет Путина, который должен стать неоспоримым арбитром в бизнес-споре Кадырова и Керимова, но на самом деле не может контролировать отношения своих кавказских "васалов"", — считает ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая богатая россиянка и владелица Wildberries потеряла половину своего состояния.

Также "Комментарии" писали о сыне Кадырова, попавшем в Книгу рекордов.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/11943
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