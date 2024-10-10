Кадыров против Керимова: как конфликт может свергнуть режим Путина

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Slava Kot
Глава Чечни Рамзан Кадыров публично объявил о "кровной мести" сенатору от Дагестана миллиардеру Сулейману Керимову, а также депутатам от Ингушетии и Башкирии Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбаеву. В Центре противодействия дезинформации считают, что такие заявления Кадырова могут перерасти в межнациональную стычку.
Кадыров и Путин. Фото из открытых источников
Между чеченским лидером Рамзаном Кадыровым и миллиардером Сулейманом Каримовым возник спор за власть над маркетплейсом Wildberries, оказавшимся под контролем последнего. В результате Кадыров набросился с угрозами на российского сенатора.
В Центре противодействия дезинформации указывают, что "россияне шокированы публичными угрозами" от Кадырова, которые "могут перерасти в межнациональную стычку".
В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что российский диктатор Владимир Путин оказался в шаткой ситуации из-за спора Кадырова и Керимова.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая богатая россиянка и владелица Wildberries потеряла половину своего состояния.
Также "Комментарии" писали о сыне Кадырова, попавшем в Книгу рекордов.
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