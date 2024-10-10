Кадыров сделал новое заявление о войне в Украине: кого предлагает отправить на фронт

Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал новое наказание для тех, кто совершает административные правонарушения, в частности, нарушает ПДД. Кадыров предложил отправлять на войну против Украины жителей республики. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Кадырова в соцсети.

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

Лидер Чеченской республики поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову "взять этот вопрос под контроль". Кадыров подчеркнул, что в Чечне "есть мизерная категория" людей, для которых "никакие законы не писаны". Речь идет о молодежи, которая, по его словам, "ведет праздный, аморальный образ жизни". В частности, такие люди позволяют себе припарковаться где угодно, сесть за руль будучи под влиянием запрещенных препаратов, нарушать правила дорожного движения (ПДД) и провоцировать конфликты.

"Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону "СВО" (на войну против Украины — ред.). Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество", — говорится в посте Кадырова.

Приспешник Путина добавил, что в регионе формируют новый полк. Поэтому, по его словам, отправка правонарушителей на фронт "будет уместной", а мест хватит всем.

"Вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск. С учетом того, что мы формируем новый полк численностью 2500 человек, это будет уместно. Места для всех найдутся", — заявил Рамзан Кадыров.

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