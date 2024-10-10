Кадыров сделал новое заявление о войне в Украине: кого предлагает отправить на фронт

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Кравцев Сергей
Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал новое наказание для тех, кто совершает административные правонарушения, в частности, нарушает ПДД. Кадыров предложил отправлять на войну против Украины жителей республики. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте Кадырова в соцсети.
Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников
Лидер Чеченской республики поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову "взять этот вопрос под контроль". Кадыров подчеркнул, что в Чечне "есть мизерная категория" людей, для которых "никакие законы не писаны". Речь идет о молодежи, которая, по его словам, "ведет праздный, аморальный образ жизни". В частности, такие люди позволяют себе припарковаться где угодно, сесть за руль будучи под влиянием запрещенных препаратов, нарушать правила дорожного движения (ПДД) и провоцировать конфликты.
Приспешник Путина добавил, что в регионе формируют новый полк. Поэтому, по его словам, отправка правонарушителей на фронт "будет уместной", а мест хватит всем.
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